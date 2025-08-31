Polisi Bali Dilarang Keluar Markas, Apel Malam Antisipasi Unjuk Rasa Lanjutan

JPNN.com

Minggu, 31 Agustus 2025 – 21:24 WIB
Polda Bali menggelar apel malam mengantisipasi aksi unjuk rasa, Minggu (31/8) malam. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Karo Ops Polda Bali Kombes Soelistijono meminta tidak ada personel kepolisian di Pulau Dewata yang keluar Markas Komando (Mako).

Perintah ini dikeluarkan Kombes Soelistijono saat memimpin apel siaga untuk mengantisipasi unjuk rasa di malam hari, Minggu (31/8).

Apel ini diikuti 1.441 personel dari seluruh satuan kerja.

Apel malam yang berlangsung di halaman depan Polda Bali ini diikuti sejumlah pecalang.

Hadir dalam apel malam, Kapolda Irjen Daniel Adityajaya, Wakapolda Brigjen Komang Sandi Arsana dan pejabat utama Polda Bali.

Kombes Soelistijono mengatakan bahwa apel malam kesiapsiagaan ini merupakan salah satu upaya Polda Bali dalam menjaga stabilitas Kamtibmas serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

“Tidak ada personel yang keluar meninggalkan Mako (Markas Komando).

Tidak bisa dipastikan sampai jam berapa kami siaga malam hari ini.

