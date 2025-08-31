Adopsi AI di Indonesia Sangat Cepat, Konsumen Mengapresiasi

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Direktur Enterprise & Business Service Telkom Veranita Yosephine, dan Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi, meluncurkan Telkom AI Center of Excellence di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, beberapa hari lalu.

Peresmian Telkom AI Center of Excellence ini bertepatan dengan Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2025 yang digelar di tempat yang sama.

Peresmian ini menjadi bagian dari langkah strategis TelkomGroup mendukung percepatan adopsi artificial intelligence (AI) alias kecerdasan buatan di Indonesia.

Telkom AI Center of Excellence, bagian dari Telkom Solution, menyediakan platform teknologi dan AI Center sebagai wadah pengembangan use case serta pengembangan talenta AI.

Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas digital, inovasi, dan kolaborasi Telkom Indonesia dengan stakeholder yang meliputi sektor pendidikan, swasta, publik, pemerintah dan start-up nasional.

Telkom berkolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi untuk mendukung program ini, seperti Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Teknologi DEL, Telkom University, Universitas Brawijaya hingga Universitas Teknologi Logistik & Bisnis Internasional.

Veranita Yosephine mengatakan Telkom AI Center of Excellence adalah langkah strategis Perusahaan dalam membangun ekosistem AI nasional secara menyeluruh.

Telkom menggandeng berbagai pihak mulai dari penyedia teknologi dan solusi AI global hingga start-up dan produk yang dihadirkan juga akan dikustomisasi agar sesuai kebutuhan pasar.