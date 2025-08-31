Koster Pimpin Apel Ribuan Pecalang Besok, Pemuka Agama di Bali Bersikap, Simak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster langsung bereaksi setelah terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran di Bali, Sabtu (30/8) kemarin.

Koster langsung menggelar dialog dengan sejumlah pihak, mulai dari mahasiswa, pengemudi ojek online hingga pemuka agama di Bali.

Gubernur Koster juga mengumumkan Senin (1/9) besok akan digelar apel pecalang di Lapangan Bajra Sandhi Renon, Denpasar.

Apel pecalang ini sebagai bentuk kesiapan menjaga keamanan daerah.

“Apel pecalang ini untuk memperkuat komitmen Pecalang yang ada di Bali turut mengamankan Bali, sehingga tidak terjadi anarkisme lagi,” ujar Gubernur Koster, Minggu (31/8).

Selepas dialog, Gubernur Wayan Koster bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali dan Forum Komunikasi Perangkat Daerah menggelar konferensi pers bersama.

Wakil Ketua MUI Provinsi Bali KH Syamsul Hadi membacakan pernyataan sikap FKUB.

Ada lima imbauan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Bali.