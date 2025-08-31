JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Pimpin Apel Ribuan Pecalang Besok, Pemuka Agama di Bali Bersikap, Simak

Koster Pimpin Apel Ribuan Pecalang Besok, Pemuka Agama di Bali Bersikap, Simak

Minggu, 31 Agustus 2025 – 18:44 WIB
Koster Pimpin Apel Ribuan Pecalang Besok, Pemuka Agama di Bali Bersikap, Simak - JPNN.com Bali
Wakil Ketua MUI Provinsi Bali KH Syamsul Hadi membacakan pernyataan sikap FKUB bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan Forkopinda Bali meminta tak ada lagi aksi anarkis. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster langsung bereaksi setelah terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran di Bali, Sabtu (30/8) kemarin.

Koster langsung menggelar dialog dengan sejumlah pihak, mulai dari mahasiswa, pengemudi ojek online hingga pemuka agama di Bali.

Gubernur Koster juga mengumumkan Senin (1/9) besok akan digelar apel pecalang di Lapangan Bajra Sandhi Renon, Denpasar.

Baca Juga:

Apel pecalang ini sebagai bentuk kesiapan menjaga keamanan daerah.

“Apel pecalang ini untuk memperkuat komitmen Pecalang yang ada di Bali turut mengamankan Bali, sehingga tidak terjadi anarkisme lagi,” ujar Gubernur Koster, Minggu (31/8).

Selepas dialog, Gubernur Wayan Koster bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali dan Forum Komunikasi Perangkat Daerah menggelar konferensi pers bersama.

Baca Juga:

Wakil Ketua MUI Provinsi Bali KH Syamsul Hadi membacakan pernyataan sikap FKUB.

Ada lima imbauan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster mengumumkan Senin (1/9) besok akan digelar apel pecalang di Lapangan Bajra Sandhi Renon, Denpasar.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster Pecalang Apel Pecalang Bali Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Bali demo demonstrasi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Bermain Negatif, Alfredo Vera: Kami Gagal Memanfaatkan Peluang - JPNN.com Bali

    Bali United Bermain Negatif, Alfredo Vera: Kami Gagal Memanfaatkan Peluang

  2. Alfredo Vera Kecewa Madura United Keok, Tuding Wasit tak Becus Memimpin Laga - JPNN.com Bali

    Alfredo Vera Kecewa Madura United Keok, Tuding Wasit tak Becus Memimpin Laga

  3. Jo Jansen Terharu Dukungan Suporter, Penonton Stadion Dipta Pecah Rekor - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Terharu Dukungan Suporter, Penonton Stadion Dipta Pecah Rekor

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU