Koster Gelar Dialog Redam Aksi Demo, Minta TNI & Polri Jaga Ketat Bandara

Minggu, 31 Agustus 2025 – 18:23 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster menggelar dialog dan konferensi pers bersama pemuka agama dihadiri oleh Pangdam IX/Udayana, Kajati Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Danlanal, Danlanud, Danrem, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Minggu (31/8) setelah aksi demonstrasi besar-besaran kemarin (30/8). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menggelar dialog dan konferensi pers bersama pemuka agama dihadiri oleh Pangdam IX/Udayana, Kajati Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Danlanal, Danlanud, Danrem, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Minggu (31/8).

Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi pasca-aksi demonstrasi di Bali dan sejumlah daerah lain di Indonesia.

Gubernur Koster menegaskan bahwa Presiden RI, Kapolri, dan Mendagri telah merespons situasi ini dengan bijak.

Presiden memberi arahan kepada kepala daerah untuk menjaga keamanan wilayah masing-masing melalui koordinasi dengan Forkopimda dan komunikasi erat bersama tokoh umat beragama.

“Kemarin malam saat aksi berlangsung di beberapa titik, kami langsung berkoordinasi dengan Forkopimda.

Kami juga menerima perwakilan peserta demo, termasuk driver ojol dan BEM, yang telah berkomitmen tidak melanjutkan aksi.

Aksi anarkis yang terjadi diduga dilakukan oleh pihak luar yang datang ke Bali,” ujar Gubernur Koster kepada awak media.

Ia menegaskan bahwa aparat TNI dan Polri telah memperketat pengamanan di bandara dan pelabuhan agar tidak mengganggu aktivitas pariwisata.

