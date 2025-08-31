Polda Bali Kerahkan 1.521 Personel, Ini Perintah Kombes Soelistijono, Catat!

JPNN.com

Minggu, 31 Agustus 2025 – 13:45 WIB
Polda Bali menerjunkan 1.521 personel untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa lanjutan. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi demonstrasi yang berujung kericuhan, Sabtu (30/8) kemarin kembali diantisipasi Polda Bali.

Sejak Minggu (31/8) pagi, Polda Bali menerjunkan 1.521 personel untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa lanjutan.

Ribuan personel Polri itu dikerahkan sejak pukul 07.30 WITA untuk mengikuti apel siaga pengamanan aksi unjuk rasa.

Apel dipimpin oleh Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Polda Bali Kombes Soelistijono.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan Polri dalam menjaga stabilitas kamtibmas serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Menurutnya, meskipun hari ini adalah hari libur, Polda Bali tetap melaksanakan apel siaga pengamanan aksi unjuk rasa.

“Kemarin sampai malam kami sudah mengamankan aksi unjuk rasa dengan menerapkan SOP yang ada. Bahkan sampai tadi subuh, jajaran Brimob dan Sabhara Polda Bali masih standby antisipasi kembali adanya unjuk rasa,” ujar Kombes Soelistijono.

Oleh karena itu, alumnus Akpol 1995 ini meminta kepada seluruh personel Polda Bali agar tidak ada yang meninggalkan markas komando tanpa seizin pimpinan.

