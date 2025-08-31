Polda Bali Tangkap 138 Pelaku Anarkis, 8 Polisi Jadi Korban Demo

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi demonstrasi di Bali, Sabtu (30/8) kemarin berlangsung ricuh.

Kericuhan tidak hanya terjadi di depan Mapolda Bali di Jalan WR Supratman, tetapi juga di depan DPRD Bali di Jalan Kusuma Atmadja, Denpasar.

Para peserta aksi berupaya merusak fasilitas umum dengan cara melempari dengan batu, bom Molotov, kembang api, maupun alat membahayakan lainnya.

Mereka juga merusak mobil dinas Randis PHH Polri dan menjarah isinya.

Aparat Polda Bali pun bertindak tegas.

Sejak Sabtu (30/8) kemarin pukul 11.00 WITA hingga Minggu (31/8) dini hari pukul 05.00 WITA, aparat kepolisian mengamankan 138 orang.

“Mereka terpaksa kami amankan karena aksinya sangat membahayakan,” ujar Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy, Minggu (31/8).

Berdasar hasil investigasi kepolisian mayoritas yang diamankan adalah warga pendatang luar Bali.