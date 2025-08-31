JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Polda Bali Tangkap 138 Pelaku Anarkis, 8 Polisi Jadi Korban Demo

Polda Bali Tangkap 138 Pelaku Anarkis, 8 Polisi Jadi Korban Demo

Minggu, 31 Agustus 2025 – 13:30 WIB
Polda Bali Tangkap 138 Pelaku Anarkis, 8 Polisi Jadi Korban Demo - JPNN.com Bali
Seorang pria dibawa oleh aparat Kepolisian Daerah Bali saat aksi demonstrasi di depan Mapolda Bali Denpasar, Sabtu (30/8/2025). ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi demonstrasi di Bali, Sabtu (30/8) kemarin berlangsung ricuh.

Kericuhan tidak hanya terjadi di depan Mapolda Bali di Jalan WR Supratman, tetapi juga di depan DPRD Bali di Jalan Kusuma Atmadja, Denpasar.

Para peserta aksi berupaya merusak fasilitas umum dengan cara melempari dengan batu, bom Molotov, kembang api, maupun alat membahayakan lainnya.

Baca Juga:

Mereka juga merusak mobil dinas Randis PHH Polri dan menjarah isinya.

Aparat Polda Bali pun bertindak tegas.

Sejak Sabtu (30/8) kemarin pukul 11.00 WITA hingga Minggu (31/8) dini hari pukul 05.00 WITA, aparat kepolisian mengamankan 138 orang.

Baca Juga:

“Mereka terpaksa kami amankan karena aksinya sangat membahayakan,” ujar Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy, Minggu (31/8).

Berdasar hasil investigasi kepolisian mayoritas yang diamankan adalah warga pendatang luar Bali.

Sejak Sabtu (30/8) kemarin pukul 11.00 WITA hingga Minggu (31/8) dini hari pukul 05.00 WITA, aparat Polda Bali mengamankan 138 orang.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polda bali demo Pendemo demonstran Bali polisi pelaku anarkis dprd bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Bermain Negatif, Alfredo Vera: Kami Gagal Memanfaatkan Peluang - JPNN.com Bali

    Bali United Bermain Negatif, Alfredo Vera: Kami Gagal Memanfaatkan Peluang

  2. Alfredo Vera Kecewa Madura United Keok, Tuding Wasit tak Becus Memimpin Laga - JPNN.com Bali

    Alfredo Vera Kecewa Madura United Keok, Tuding Wasit tak Becus Memimpin Laga

  3. Jo Jansen Terharu Dukungan Suporter, Penonton Stadion Dipta Pecah Rekor - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Terharu Dukungan Suporter, Penonton Stadion Dipta Pecah Rekor

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU