AJI Denpasar Kecam Aksi Intimidasi Terhadap Jurnalis, Kebebasan Pers Terancam

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar mengecam dan mengutuk segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap para jurnalis yang meliput aksi demonstrasi di Bali.

Dua orang jurnalis dilaporkan menjadi korban intimidasi dan kekerasan yang diduga dilakukan aparat saat meliput demonstrasi di Polda Bali dan gedung DPRD Bali, Sabtu (30/8) kemarin.

Keduanya adalah kontributor detikBali Fabiola Dianira dan jurnalis Balitopik Rovin Bou.

Keduanya mendapat intimidasi saat hendak mengambil gambar di tempat berbeda.

Fabiola Dianira mendapat intimidasi saat hendak mengambil foto aparat sedang menangkap pendemo di dekat gedung DPRD Bali, sementara Rovin Bou saat live di Tiktok di depan Mapolda Bali.

“Segala kekerasan dan intimidasi masih dijalankan aparat saat para wartawan menjalankan proses jurnalistiknya selama demonstrasi berlangsung.

Kedua kasus ini menunjukkan bukti kebebasan pers masih terancam,” ujar Ketua AJI Denpasar Ayu Sulistyowati, Minggu (31/8).

AJI Denpasar dengan tegas mengutuk segala kekerasan dan intimidasi tersebut.