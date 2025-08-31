JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Komunitas Ojol di Bali Janji tak Ikut Demo Lagi, Koster Kirim Pesan Penting

Komunitas Ojol di Bali Janji tak Ikut Demo Lagi, Koster Kirim Pesan Penting

Minggu, 31 Agustus 2025 – 11:38 WIB
Komunitas Ojol di Bali Janji tak Ikut Demo Lagi, Koster Kirim Pesan Penting - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster menemui perwakilan ojek online (ojol) di Jayasabha Denpasar, Sabtu (30/8) malam seusai aksi besar-besar di Polda Bali dan DPRD Bali. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menemui perwakilan ojek online (ojol) di Jayasabha Denpasar, Sabtu (30/8) malam seusai aksi besar-besar di Polda Bali dan DPRD Bali.

Koster bersama Forkopimda sepakat untuk mendengarkan aspirasi para pengemudi ojol yang sebelumnya melakukan aksi demonstrasi.

Dalam kesempatan itu, pendemo yang didominasi ojol Gojek menyatakan tak akan demo lagi.

Baca Juga:

Kepala Kanwil Gojek Bali-Nusra, Wisnu Darma Narandika menyampaikan telah mengimbau ojol agar tidak ikut dalam rombongan demonstrasi.

Wisnu Darma mengatakan Gojek melalui aplikasi telah menghimbau seluruh mitra driver agar tidak ikut dalam aksi demonstrasi.

Namun, jika pengemudi ojol masih tetap ingin menyampaikan aspirasinya diminta agar selalu menjaga konduktivitas dan mengedepankan tata tertib.

Baca Juga:

“Kami hanya minta jangan sampai karena ada satu atau dua mitra Gojek, nama baik ojol atau Gojek di Bali jadi tercoreng,” kata Wisnu Darma Narandika.

Ia juga mengatakan bahwa demonstrasi yang terjadi di Denpasar merupakan bentuk solidaritas atas insiden tewasnya rekan pengemudi ojek online Affan Kurniawan akibat kerusuhan yang terjadi di Jakarta, Kamis (28/8).

Kepala Kanwil Gojek Bali-Nusra, Wisnu Darma Narandika menyampaikan telah mengimbau ojol agar tidak ikut dalam rombongan demontrasi.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   ojek online Komunitas Ojol Komunitas Ojol Bali demo Gojek Bali demonstrasi Koster gubernur koster ojol

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jo Jansen Terharu Dukungan Suporter, Penonton Stadion Dipta Pecah Rekor - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Terharu Dukungan Suporter, Penonton Stadion Dipta Pecah Rekor

  2. Jo Jansen Puas Bali United Menang Meski Statistik Buruk: Saya Senang, tetapi - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Puas Bali United Menang Meski Statistik Buruk: Saya Senang, tetapi

  3. Statistik Bali United vs Madura United: Tuan Rumah Kalah Bola, tetapi Efektif - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United vs Madura United: Tuan Rumah Kalah Bola, tetapi Efektif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU