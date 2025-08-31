Kalender Bali Minggu (31/8): Baik untuk Kerja Bakti & Menyimpan Padi di Lumbung

JPNN.com

Minggu, 31 Agustus 2025 – 07:39 WIB
Ilustrasi kalender Bali Minggu 31 Agustus 2025 bertepatan dengan Redite Kliwon Watugunung. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (31/8) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Kliwon Watugunung.

Hari ini bertepatan dengan Kajeng Kliwon.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Minggu 31 Agustus 2025 bertepatan dengan Redite Kliwon Watugunung: Baik untuk kerja bakti & menyimpan padi di lumbung
