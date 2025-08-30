Polda Bali Tangkap 22 Pendemo, Klaim Peserta Aksi Melakukan Aksi Anarkis

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kericuhan aksi demonstrasi di depan Polda Bali, Sabtu (30/8) tak bisa dihindari.

Sejumlah pendemo melakukan aksi vandalism.

Mereka memecahkan kaca jendela gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali.

Papan nama Distreskrimsus Polda Bali juga dicoret-coret oleh pendemo.

Para pendemo juga memaksa masuk Polda Bali dengan mendobrak pintu gerbang utama disertai dengan melakukan pelemparan batu ke arah kantor dan petugas yang mengamankan.

Versi Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy, aksi anarkis para pendemo membuat polisi terluka.

“Ada beberapa personel Polri yang sedang bertugas melakukan pengamanan mengalami luka-luka akibat lemparan batu massa,” ujar Kombes Ariasandy.

Dengan terpaksa pasukan PHH Brimob dan Samapta Polda Bali bertidak tegas.