JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Polda Bali Tangkap 22 Pendemo, Klaim Peserta Aksi Melakukan Aksi Anarkis

Polda Bali Tangkap 22 Pendemo, Klaim Peserta Aksi Melakukan Aksi Anarkis

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 22:17 WIB
Polda Bali Tangkap 22 Pendemo, Klaim Peserta Aksi Melakukan Aksi Anarkis - JPNN.com Bali
Seorang pria dibawa oleh aparat Kepolisian Daerah Bali saat aksi demonstrasi di depan Mapolda Bali Denpasar, Sabtu (30/8/2025). ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kericuhan aksi demonstrasi di depan Polda Bali, Sabtu (30/8) tak bisa dihindari.

Sejumlah pendemo melakukan aksi vandalism.

Mereka memecahkan kaca jendela gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali.

Baca Juga:

Papan nama Distreskrimsus Polda Bali juga dicoret-coret oleh pendemo.

Para pendemo juga memaksa masuk Polda Bali dengan mendobrak pintu gerbang utama disertai dengan melakukan pelemparan batu ke arah kantor dan petugas yang mengamankan.

Versi Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy, aksi anarkis para pendemo membuat polisi terluka.

Baca Juga:

“Ada beberapa personel Polri yang sedang bertugas melakukan pengamanan mengalami luka-luka akibat lemparan batu massa,” ujar Kombes Ariasandy.

Dengan terpaksa pasukan PHH Brimob dan Samapta Polda Bali bertidak tegas.

Ada beberapa orang pendemo yang dibawa oleh anggota Polisi berpakaian biasa dari arah Kantor OJK Bali menuju ke dalam Mapolda Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polda bali demo Pendemo demonstrasi Bali demonstran dprd bali Aliansi Bali Tidak Diam provokator

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Statistik Bali United vs Madura United: Tuan Rumah Kalah Bola, tetapi Efektif - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United vs Madura United: Tuan Rumah Kalah Bola, tetapi Efektif

  2. Dramatis, 10 Pemain Bali United Bungkam Madura United, Cek Klasemen! - JPNN.com Bali

    Dramatis, 10 Pemain Bali United Bungkam Madura United, Cek Klasemen!

  3. Madura United Berduka, Prihatin Tragedi Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob - JPNN.com Bali

    Madura United Berduka, Prihatin Tragedi Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU