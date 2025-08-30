Jurnalis Jadi Korban Intimidasi Aparat, Minta Hapus Foto, Begini Kronologinya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi represif dilakukan aparat saat massa aksi menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Bali di Jalan Kusuma Atmadja, Renon, Denpasar, Sabtu (30/8) sore.

Aparat tanpa uniform resmi dilaporkan melakukan intimidasi terhadap jurnalis detikBali, Fabiola Dianira, Sabtu sore.

Nia, sapaan akrabnya mengaku awalnya berniat mengisi daya ponselnya di minimarket di Jalan Puputan Renon, Denpasar.

Saat itu para peserta aksi mulai bergerak ke DPRD Bali dan berniat merusak kendaraan polisi.

Tak beberapa lama kemudian, Nia melihat aparat menangkap para peserta aksi.

"Mereka pakai baju biasa, tidak pakai polisi.

Saya waktu itu langsung berniat mengabadikan aksi aparat, tetapi belum sempat menyalakan kamera,” kata Fabiola Dianira.

Dalam kondisi standby siap membidik gambar aparat menendang pendemo dan menangkap peserta aksi, tiba-tiba ada yang meneriaki dirinya.