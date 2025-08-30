Demo di Depan DPRD Bali Memanas, Satpol PP & TNI Turun Tangan

JPNN.com

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 19:01 WIB
Massa aksi mulai mengepung Kantor DPRD Bali setelah ricuh di Mapolda Bali, Denpasar, Sabtu (30/8). Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi demonstrasi di Bali, Sabtu (30/8) masih berlanjut.

Setelah dipukul mundur aparat polisi, para pendemo yang tergabung dalam wadah Aliansi Bali Tidak Diam bergerak menuju kantor DPRD Bali di Jalan Kusuma Atmadja, Renon, Denpasar.

Peserta aksi langsung merangsek, berusaha merusak mobil mobil yang parkir di depan gedung DPRD Bali.

Namun, sebelum api membesar, petugas kepolisian datang memadamkan api.

Peserta aksi kemudian melempari gedung DPRD Bali.

Kepala Satpol PP Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengatakan saat ini personel Satpol PP dibantu TNI berjaga di Kantor DPRD Bali.

“Ada anggota TNI yang membantu kami mengamankan gedung DPRD Bali.

Ada 20 personel ditambah dari kami,” kata Rai Dharmadi dilansir dari Antara.

Peserta aksi langsung merangsek, berusaha merusak mobil mobil yang parkir di depan gedung DPRD Bali. Mereka juga melempari gedung DPRD Bali
