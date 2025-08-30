Massa Aksi Bergeser ke DPRD Bali, Memanas, Pendemo Mencoba Bakar Mobil Polisi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Keputusan polisi memukul para pendemo saat beraksi di depan markas Polda Bali, Sabtu (30/8) tak berhasil.

Peserta aksi yang datang dari segala penjuru justru mengalihkan aksinya menuju Civic Center Renon, pusat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

Titik sasarannya adalah gedung DPRD Bali di Jalan Kusuma Atmadja, Renon, Denpasar.

Para pendemo yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam bergerak sejak pukul 17.00 WITA setelah aksinya di Jalan WR Supratman, Denpasar, dipukul mundur polisi.

Perpindahan posisi para pendemo ini tak masuk dalam rencana pengamanan pendemo.

Oleh karena itu, saat pendemo datang, tak terlihat pengamanan dari TNI/Polri.

Gedung DPRD Bali hanya dijaga sejumlah pecalang dan anggota TNI.

Terlihat di lokasi dua mobil polisi.