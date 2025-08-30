JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Titip Pesan ke Kapolda Bali: Jangan Bikin Ketegangan Baru!

Koster Titip Pesan ke Kapolda Bali: Jangan Bikin Ketegangan Baru!

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 17:50 WIB
Koster Titip Pesan ke Kapolda Bali: Jangan Bikin Ketegangan Baru! - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster memberikan keterangan kepada wartawan terkait aksi demontrasi saat ditemui di Makodam Udayana Denpasar, Bali, Sabtu (30/8). Foto; ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menitip pesan khusus kepada Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya dan jajaran yang mengawal aksi demonstrasi, Sabtu (30/8).

Koster meminta kepolisian mengawal peserta aksi demonstrasi secara humanis dan menghindari kekerasan.

Politikus PDI Perjuangan ini minta kepolisian tidak menciptakan ketegangan baru gara-gara salah langkah saat menangani aksi Aliansi Bali Tidak Diam.

Baca Juga:

"Saya minta Kapolda dan jajaran bisa mengelola dengan baik masyarakat yang menyampaikan aspirasi, jangan sampai menimbulkan ketegangan baru.

Tolong diterima dengan baik, didengar, dibahas sehingga semua mendapat tempat dan ruang agar membangun Bali bersama-sama," kata Gubernur Bali Wayan Koster seusai Apel Kesiapan Satgas Patroli Imigrasi di Kodam IX/Udayana, Sabtu (30/8).

Koster minta Irjen Daniel Adityajaya dan jajaran mengelola aksi tersebut agar aspirasi masyarakat bisa tersalurkan dan tidak terjadi anarkisme.

Baca Juga:

Koster menilai aksi demonstrasi Aliansi Bali Tidak Diam yang diinisiasi mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), pelajar, hingga mak-mak ini adalah hal wajar dan bagian dari demokrasi.

“Itu hak masyarakat.

Gubernur Bali Wayan Koster minta kepolisian tidak menciptakan ketegangan baru gara-gara salah langkah saat menangani aksi Aliansi Bali Tidak Diam.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster kapolda bali polda bali Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya demo demonstrasi Aliansi Bali Tidak Diam

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Madura United Berduka, Prihatin Tragedi Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob - JPNN.com Bali

    Madura United Berduka, Prihatin Tragedi Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob

  2. Alfredo Vera Percaya Diri Kontra Bali United, Modal Madura United Kuat - JPNN.com Bali

    Alfredo Vera Percaya Diri Kontra Bali United, Modal Madura United Kuat

  3. Performa Tim Receveur Ciamik, Bongkar Persiapan Bali United vs Madura United - JPNN.com Bali

    Performa Tim Receveur Ciamik, Bongkar Persiapan Bali United vs Madura United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU