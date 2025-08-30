Bali Ikut Bergerak, Tuntut 33 Tuntutan, Desak Prabowo Copot Kapolri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Masyarakat Bali akhirnya turun ke jalan, Sabtu (30/8).

Aksi Aliansi Bali Tidak Diam yang diinisiasi mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), pelajar, hingga mak-mak ini menyasar Polda Bali, yang ada di Jalan WR Supratman, Denpasar.

Dari atas mobil bak terbuka, para pendemo bergantian melakukan orasi.

Mereka menuntut reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan melindungi masyarakat kecil, bukan pemilik modal.

Pendemo juga mempertanyakan keadilan dan penegakan hukum setelah teman mereka, Affan Kurniawan, tewas dilindas mobil rantis Brimob.

Mereka juga menyuarakan jajaran kepolisian tidak menjadi beking judi online.

Para pendemo juga menuntut Presiden Prabowo mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai gagal membina bawahannya.

Humas Aliansi Bali Tidak Diam, Ardi, mengatakan ada 33 tuntutan yang mereka suarakan saat demo di depan Polda Bali.