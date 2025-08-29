JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Polda Bali Stop Sengketa Hak Cipta Mie Gacoan, Klir dengan Skema RJ

Polda Bali Stop Sengketa Hak Cipta Mie Gacoan, Klir dengan Skema RJ

Jumat, 29 Agustus 2025 – 20:46 WIB
Polda Bali Stop Sengketa Hak Cipta Mie Gacoan, Klir dengan Skema RJ - JPNN.com Bali
Polda Bali menghentikan penyelidikan sengketa hak cipta antara PT. Mitra Bali Sukses, pemilik lisensi merek Mie Gacoan dan SELMI dengan skema restorative justice (RJ), Jumat (29/8). Foto; Instagram @poldabali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sengketa Hak Cipta antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) dan PT Mitra Bali Sukses (MBS), pemegang lisensi merek Mie Gacoan, berakhir Jumat (29/8).

Polda Bali resmi menghentikan penyelidikan sengketa hak cipta antara PT. Mitra Bali Sukses, pemilik lisensi merek Mie Gacoan dan SELMI dengan pendekatan restorative justice (RJ) alias keadilan restorative.

"Antara pihak terlapor dan pelapor sudah tidak ada masalah lagi,” ujar Direktur Reskrimsus Polda Bali Kombes Teguh Widodo dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Menurut Kombes Teguh Widodo, perdamaian tersebut tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian Atas Sengketa Hak Cipta tertanggal 8 Agustus 2025.

Pihak Mie Gacoan bersedia mengakhiri konflik Hak Cipta setelah bersedia membayar royalti sebesar Rp 2,2 miliar untuk periode 2022-2025.

Pembayaran royalti ini berlaku untuk semua gerai Mie Gacoan yang ada di Bali, Jawa, Lombok dan Sumatra di bawah bendera PT Mitra Bali Sukses.

Baca Juga:

Jumlah royalti tersebut berasal dari penghitungan oleh pihak SELMI terhadap seluruh lagu berlisensi yang diputar oleh PT Mitra Bali Sukses di 10 outletnya.

“Dengan ini, secara otomatis penanganan kami dinyatakan dihentikan penyelidikannya.

Polda Bali menghentikan penyelidikan sengketa hak cipta antara PT. Mitra Bali Sukses, pemilik lisensi merek Mie Gacoan dan SELMI dengan skema RJ
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polda bali hak cipta sengketa hak cipta Mie Gacoan SELMI LMK SELMI royalti kekayaan intelektual

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Performa Tim Receveur Ciamik, Bongkar Persiapan Bali United vs Madura United - JPNN.com Bali

    Performa Tim Receveur Ciamik, Bongkar Persiapan Bali United vs Madura United

  2. Tim Receveur: Liga Indonesia Berat & Penuh Tekanan - JPNN.com Bali

    Tim Receveur: Liga Indonesia Berat & Penuh Tekanan

  3. Bali United vs Madura United! Jo Jansen: Kami Harus Bangkit, Puji Taktik Lawan - JPNN.com Bali

    Bali United vs Madura United! Jo Jansen: Kami Harus Bangkit, Puji Taktik Lawan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU