Sekda Buleleng Minta Pemasok Logistik MBG Libatkan Perusahaan Daerah

bali.jpnn.com, BULELENG - Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa menyarankan agar pemasok logistik Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat melibatkan perusahaan daerah.

Baik untuk menyediakan beras, jagung, telur, daging dan kebutuhan MBG lainnya.

Permintaan itu dilontarkan Sekda Gede Suyasa saat memimpin Rapat Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng, Kamis kemarin (28/8).

Menurut Sekda Buleleng, rakor ini dilaksanakan untuk menyatukan persepsi dan strategi dalam mendukung pelaksanaan program nasional MBG di Buleleng.

Dasarnya adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di daerah.

“Satgas ini bertugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pelaporan atas percepatan penyelenggaraan MBG di wilayah Kabupaten Buleleng,” kata Sekda Gede Suyasa dilansir dari laman Pemkab Buleleng.

Sekda Buleleng juga minta Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

“Penting untuk melakukan koordinasi perencanaan percepatan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi Kabupaten Buleleng," ucapnya.