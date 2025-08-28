JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini 9 Kota Termasuk Bali Jadi Pusat Pengembangan AI, Ceruk Pasarnya Besar

9 Kota Termasuk Bali Jadi Pusat Pengembangan AI, Ceruk Pasarnya Besar

Kamis, 28 Agustus 2025 – 22:06 WIB
9 Kota Termasuk Bali Jadi Pusat Pengembangan AI, Ceruk Pasarnya Besar - JPNN.com Bali
Direktur Enterprise & Business Service Telkom Veranita Yosephine dan Direktur IT Digital Telkom Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi saat launching AI Center of Excellence di Hotel Westin, Nusa Dua, Kamis (28/8). Foto: Ali Mustofa/JPNN

bali.jpnn.com, NUSA DUA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk terus berinovasi di tengah pertumbuhan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) yang luar biasa.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Telkom launching AI Center of Excellence di Hotel Westin, Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (28/8).

AI Center of Excellence tersebut dibangun di sembilan kota strategis, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Bali, Aceh, Makassar, Labuan Bajo dan Papua.

Baca Juga:

“Di sembilan kota besar itu, penggunaan AI meningkat pesat mulai dari pemerintahan, enterprise hingga UMKM. AI bahkan telah menjadi fomo di kalangan mereka,” ujar Direktur IT Digital Telkom Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi.

Namun, kata Faizal, Telkom tak bisa sendirian untuk menghadirkan layanan AI.

Telkom berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem baru ini.

Baca Juga:

"Untuk berkolaborasi perlu tempat. Jadi nanti terjadi link and match antara produk dan customer," kata Faisal.

Menurut Faisal, Telkom akan menjadi penggerak dengan menggandeng banyak pihak untuk menghadirkan layanan AI ini, seperti teknologi provider, solution provider khusus di bidang AI, startup, pemilik platform AI dan lainnya.

AI Center of Excellence tersebut dibangun di sembilan kota strategis, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Bali, Aceh, Makassar, Labuan Bajo dan Papua.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Telkom Bali Artificial Intelligence Layanan AI AI Center of Excellence PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk UMKM

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Alasan Madura United Rekrut Jorge Mendonca, Senjata Anyar Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Ini Alasan Madura United Rekrut Jorge Mendonca, Senjata Anyar Kontra Bali United

  2. Madura United Makin Kuat Menjelang Kontra Bali United, Rekrut Bek Asing Jangkung - JPNN.com Bali

    Madura United Makin Kuat Menjelang Kontra Bali United, Rekrut Bek Asing Jangkung

  3. Eduardo Perez tak Berhenti Tersenyum Setelah Persebaya Pesta Gol, Fantastis - JPNN.com Bali

    Eduardo Perez tak Berhenti Tersenyum Setelah Persebaya Pesta Gol, Fantastis

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU