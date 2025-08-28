9 Kota Termasuk Bali Jadi Pusat Pengembangan AI, Ceruk Pasarnya Besar

bali.jpnn.com, NUSA DUA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk terus berinovasi di tengah pertumbuhan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) yang luar biasa.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Telkom launching AI Center of Excellence di Hotel Westin, Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (28/8).

AI Center of Excellence tersebut dibangun di sembilan kota strategis, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Bali, Aceh, Makassar, Labuan Bajo dan Papua.

“Di sembilan kota besar itu, penggunaan AI meningkat pesat mulai dari pemerintahan, enterprise hingga UMKM. AI bahkan telah menjadi fomo di kalangan mereka,” ujar Direktur IT Digital Telkom Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi.

Namun, kata Faizal, Telkom tak bisa sendirian untuk menghadirkan layanan AI.

Telkom berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem baru ini.

"Untuk berkolaborasi perlu tempat. Jadi nanti terjadi link and match antara produk dan customer," kata Faisal.

Menurut Faisal, Telkom akan menjadi penggerak dengan menggandeng banyak pihak untuk menghadirkan layanan AI ini, seperti teknologi provider, solution provider khusus di bidang AI, startup, pemilik platform AI dan lainnya.