JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Seleksi Sekda Gianyar Ketat, 3 Pejabat OPD Berpeluang Jadi Pengganti Dewa Mudiarta

Seleksi Sekda Gianyar Ketat, 3 Pejabat OPD Berpeluang Jadi Pengganti Dewa Mudiarta

Rabu, 27 Agustus 2025 – 20:51 WIB
Seleksi Sekda Gianyar Ketat, 3 Pejabat OPD Berpeluang Jadi Pengganti Dewa Mudiarta - JPNN.com Bali
Sekda Gianyar Dewa Gede Alit Mudiarta di Gianyar, Bali, Rabu (27/8 ). Foto: Humas Pemkab Gianyar

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pemkab Gianyar menggelar seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) setelah I Dewa Gede Alit Mudiarta berakhir masa jabatannya September 2025 mendatang.

Seleksi JPT Sekda Gianyar berlangsung sejak 4 hingga 26 Agustus 2025 lalu.

Seleksi ini berdasar amanat UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Baca Juga:

Sekda Gianyar I Dewa Gede Alit Mudiarta mengatakan bahwa peserta yang mengikuti seleksi JPT Pratama Sekda Gianyar sebanyak lima kepala OPD.

Pelaksanaan seleksi ditempuh melalui enam tahapan, yaitu pengumuman dan pendaftaran (4-18 Agustus 2025), seleksi administrasi (19 Agustus 2025), assessment (21 Agustus 2025), penulisan makalah (22 Agustus 2025), wawancara (23 Agustus 2025) dan penetapan hasil (26 Agustus 2025).

“Proses seleksi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas, dengan melibatkan unsur akademisi, pejabat berkompeten, serta tokoh profesional yang ditunjuk sesuai regulasi,” ujar I Dewa Gede Alit Mudiarta dilansir dari laman Pemkab Gianyar.

Baca Juga:

Berdasar seleksi, Inspektur Gianyar I Gusti Bagus Adi Widhya Utama meraih peringkat pertama dengan nilai akhir 90,41.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Gianyar AA Gde Raka Suryadiputra di posisi kedua dengan nilai 80,37, disusul Kepala Dinas Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Gianyar I Gusti Ngurah Gede Suwastika di urutan ketiga dengan 80,29.

Pemkab Gianyar menggelar seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) setelah I Dewa Gede Alit Mudiarta berakhir masa jabatannya
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Sekda Gianyar Pansel Sekda Gianyar pemkab gianyar Sekda Gianyar Dewa Mudiarta Seleksi Sekda Gianyar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Wonderkid Andalan Madura United Absen Kontra Bali United, Alfredo Vera Buka Suara - JPNN.com Bali

    Wonderkid Andalan Madura United Absen Kontra Bali United, Alfredo Vera Buka Suara

  2. Pedro Monteiro Ungkap Misi Madura United vs Bali United, Balas Dendam - JPNN.com Bali

    Pedro Monteiro Ungkap Misi Madura United vs Bali United, Balas Dendam

  3. Madura United Ketiban Sial, Sanksi Komdis PSSI Rusak Persiapan Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Madura United Ketiban Sial, Sanksi Komdis PSSI Rusak Persiapan Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU