Seleksi Sekda Gianyar Ketat, 3 Pejabat OPD Berpeluang Jadi Pengganti Dewa Mudiarta

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pemkab Gianyar menggelar seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) setelah I Dewa Gede Alit Mudiarta berakhir masa jabatannya September 2025 mendatang.

Seleksi JPT Sekda Gianyar berlangsung sejak 4 hingga 26 Agustus 2025 lalu.

Seleksi ini berdasar amanat UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Sekda Gianyar I Dewa Gede Alit Mudiarta mengatakan bahwa peserta yang mengikuti seleksi JPT Pratama Sekda Gianyar sebanyak lima kepala OPD.

Pelaksanaan seleksi ditempuh melalui enam tahapan, yaitu pengumuman dan pendaftaran (4-18 Agustus 2025), seleksi administrasi (19 Agustus 2025), assessment (21 Agustus 2025), penulisan makalah (22 Agustus 2025), wawancara (23 Agustus 2025) dan penetapan hasil (26 Agustus 2025).

“Proses seleksi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas, dengan melibatkan unsur akademisi, pejabat berkompeten, serta tokoh profesional yang ditunjuk sesuai regulasi,” ujar I Dewa Gede Alit Mudiarta dilansir dari laman Pemkab Gianyar.

Berdasar seleksi, Inspektur Gianyar I Gusti Bagus Adi Widhya Utama meraih peringkat pertama dengan nilai akhir 90,41.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Gianyar AA Gde Raka Suryadiputra di posisi kedua dengan nilai 80,37, disusul Kepala Dinas Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Gianyar I Gusti Ngurah Gede Suwastika di urutan ketiga dengan 80,29.