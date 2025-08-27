Pasukan Kavaleri Latihan Tempur di Pulaki Singaraja, 2 Jenderal TNI AD Turun Gunung

JPNN.com

Rabu, 27 Agustus 2025 – 20:21 WIB
Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto saat mengambil bagian dalam latihan menembak senjata kendaraan tempur Denkav 4/Simha Pasupati di Lapangan Tembak Dodiklatpur, Pulaki, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, Rabu (27/8). Foto: ANTARA/HO-Penerangan Kodam Udayana

bali.jpnn.com, BULELENG - Satuan Kavaleri dari Denkav 4/Simha Pasupati menggelar latihan menembak senjata kendaraan tempur di Lapangan Tembak Dodiklatpur, Pulaki, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, Rabu (27/8).

Latihan tempur ini dihadiri Komandan Pussenkav TNI AD Mayjen TNI Eko Susetyo, Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto dan Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya.

Latihan menembak ini tidak hanya fokus pada peningkatan kemampuan tempur, tetapi juga menghadirkan pameran alutsista.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menegaskan latihan ini merupakan wujud nyata komitmen TNI AD, khususnya Kodam Udayana dalam meningkatkan profesionalisme prajurit sekaligus kesiapan tempur satuan Kavaleri.

Menurut Mayjen TNI Piek Budyakto, modernisasi alutsista dan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah kunci untuk menjawab tantangan global yang makin kompleks.

"Latihan ini membuktikan kesiapan prajurit Denkav 4/SP dalam mengoperasionalkan berbagai persenjataan Ranpur.

Prajurit berlatih menggunakan kanon, SMB (Senjata Mesin Berat), dan SMS (Senjata Mesin Sedang),” ujar Mayjen TNI Piek Budyakto dilansir dari Antara.

Selesai latihan, Komandan Pussenkav TNI AD Mayjen TNI Eko Susetyo menyematkan Brivet Kehormatan Yudha Bramasta Wiratama kepada Pangdam IX/Udayana.

