JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Hibahkan Tanah Aset Pemprov ke ISI Bali, Puji Kontribusi untuk Seni & Budaya

Koster Hibahkan Tanah Aset Pemprov ke ISI Bali, Puji Kontribusi untuk Seni & Budaya

Rabu, 27 Agustus 2025 – 19:47 WIB
Koster Hibahkan Tanah Aset Pemprov ke ISI Bali, Puji Kontribusi untuk Seni & Budaya - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster saat tiba di ISI Bali disambut Rektor Prof I Wayan Kun Adnyana. Koster menyerahkan hibah tanah aset Pemprov Bali seluas 1.550 m² kepada Institut Seni Indonesia (ISI) Bali, Rabu (27/8). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menyerahkan hibah tanah aset Pemprov Bali seluas 1.550 m² kepada Institut Seni Indonesia (ISI) Bali, Rabu (27/8).

Penyerahan hibah bersamaan dengan acara wisuda sarjana, magister dan dokter ke-35 dan Festival Internasional Bali Padma Bhuwana V 2025 disaksikan langsung Kabiro Keuangan dan Barang Milik Negara Setjen Kemdiktisaintek Agus Sunarya Sulaeman.

Koster menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas capaian strategis ISI Bali dalam melahirkan lulusan berkualitas, sekaligus konsisten berperan sebagai motor pemajuan adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali.

Baca Juga:

Gubernur Koster menambahkan ISI Bali telah menunjukkan konsistensi sebagai perguruan tinggi yang kreatif, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan seni dan desain global.

Menurut Koster, lulusan ISI Bali telah membuktikan mutu dan capaian kekaryaan yang progresif, sekaligus berkontribusi besar bagi bangsa dan negara.

Keberadaan ISI Bali sangatlah penting tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi masyarakat.

Baca Juga:

ISI Bali adalah institusi strategis bagi keberlanjutan seni budaya Bali.

“Kami bersyukur memiliki ISI Bali.

Gubernur Wayan Koster menyerahkan hibah tanah aset Pemprov Bali seluas 1.550 m² kepada Institut Seni Indonesia (ISI) Bali, Rabu (27/8).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster hibah pemprov bali ISI Bali Aset Pemprov Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Wonderkid Andalan Madura United Absen Kontra Bali United, Alfredo Vera Buka Suara - JPNN.com Bali

    Wonderkid Andalan Madura United Absen Kontra Bali United, Alfredo Vera Buka Suara

  2. Pedro Monteiro Ungkap Misi Madura United vs Bali United, Balas Dendam - JPNN.com Bali

    Pedro Monteiro Ungkap Misi Madura United vs Bali United, Balas Dendam

  3. Madura United Ketiban Sial, Sanksi Komdis PSSI Rusak Persiapan Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Madura United Ketiban Sial, Sanksi Komdis PSSI Rusak Persiapan Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU