Koster Hibahkan Tanah Aset Pemprov ke ISI Bali, Puji Kontribusi untuk Seni & Budaya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menyerahkan hibah tanah aset Pemprov Bali seluas 1.550 m² kepada Institut Seni Indonesia (ISI) Bali, Rabu (27/8).

Penyerahan hibah bersamaan dengan acara wisuda sarjana, magister dan dokter ke-35 dan Festival Internasional Bali Padma Bhuwana V 2025 disaksikan langsung Kabiro Keuangan dan Barang Milik Negara Setjen Kemdiktisaintek Agus Sunarya Sulaeman.

Koster menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas capaian strategis ISI Bali dalam melahirkan lulusan berkualitas, sekaligus konsisten berperan sebagai motor pemajuan adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali.

Gubernur Koster menambahkan ISI Bali telah menunjukkan konsistensi sebagai perguruan tinggi yang kreatif, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan seni dan desain global.

Menurut Koster, lulusan ISI Bali telah membuktikan mutu dan capaian kekaryaan yang progresif, sekaligus berkontribusi besar bagi bangsa dan negara.

Keberadaan ISI Bali sangatlah penting tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi masyarakat.

ISI Bali adalah institusi strategis bagi keberlanjutan seni budaya Bali.

“Kami bersyukur memiliki ISI Bali.