Bali Minta Tambahan Kuota LPG 3 Kg ke Pusat, Dewan Sentil Pengawasan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketua Komisi III DPRD Bali Nyoman Suyasa mengatakan pihaknya akan berangkat ke Kementerian ESDM di Jakarta untuk mengajukan tambahan kuota LPG 3 Kg.

Hal ini harus dilakukan untuk mengatasi kelangkaan LPG 3 Kg yang terjadi dalam sebulan terakhir.

Menurut Nyoman Suyasa, kelangkaan LPG di Bali disebabkan banyak faktor.

Salah satunya kuota LPG 3 Kg yang rendah pada tahun ini.

Berdasar data yang dirilis Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Bali pada 2025 mendapat jatah

231.192 metric ton (MT) atau turun 7 ribu MT dari 2024 yang sebanyak 238.223 MT.

“Oleh karena itu, kami akan konsultasi ke Jakarta dahulu dengan mengajak Pertamina dan dinas perdagangan untuk mencari solusi dan tambahan kuota,” kata Nyoman Suyasa dilansir dari Antara.

Nyoman Suyasa mengatakan jika pemerintah pusat menyetujui penambahan kuota, perlu pengawasan di lapangan yang lebih ketat, tidak ada lagi distribusi yang menyimpang atau tidak tepat sasaran.