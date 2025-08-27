BATIC 2025 Dorong Evolusi Digital, Bos Telkom: Kami Ada di Darat, Laut & Udara

JPNN.com

Rabu, 27 Agustus 2025 – 14:38 WIB
Direktur Utama Telkom Dian Siswarini memberikan keterangan kepada awak media didampingi CEO Telin Budi Satria Dharma Purba dan Direktur Wholesale & International Business Telkom Indonesia, Honesti Basyir di Nusa Dua, Badung, Bali, kemarin (26/8). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, NUSA DUA - PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) melalui anak usaha, PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), kembali menggelar Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2025.

BATIC 2025 yang mengusung tema “Igniting Tomorrow’s Digital Evolution” digelar pada 26–29 Agustus 2025.

BATIC 2025 mencatat rekor dengan 1.780 peserta terdaftar, meningkat dari 1.300 peserta dibanding tahun sebelumnya.

Konferensi ini dihadiri 600 perusahaan global, di mana 126 di antaranya berasal dari Indonesia dan 480 lainnya dari berbagai negara.

Para partisipan didominasi oleh pelaku industri telekomunikasi, infrastruktur, dan teknologi.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini memberikan apresiasi kepada Telin atas perannya dalam mengharumkan nama Telkom di kancah internasional.

Dian Siswarini menjelaskan bahwa industri telekomunikasi sedang mengalami transformasi besar yang didorong oleh perkembangan AI dan teknologi cloud.

“Teknologi AI dan teknologi cloud mendorong kebutuhan baru terhadap infrastruktur yang berlipat,” ujar Dian Siswarini dalam sesi konferensi pers yang dipandu SVP Group Sustainability & Corporate Communication Ahmad Reza, kemarin (26/8).

