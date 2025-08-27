Ada Potensi Gempa Megathrust di Pantai Selatan Bali – Nusra, BMKG: Jangan Panik!

bali.jpnn.com, MATARAM - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kembali minta masyarakat di kawasan Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah panik dengan potensi gempa megathrust di pantai selatan.

Menurut Ahli Seismologi BMKG Pepen Supendi, Bali hingga Nusra masuk segmen Sumba.

Segmen ini merupakan bagian dari megathrust selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dengan magnitudo gempa bisa mencapai 8,9 Skala Richter.

"Itu skenario terburuk zona megathrust pada bagian-bagian terkunci.

Namun, ada bagian sudah keluar dalam gempa-gempa kecil.

Cuma yang dikhawatirkan selama ini adalah bagian yang tidak terkunci-nya itu yang disebut sebagai seismic gap," kata Pepen Supendi dilansir dari Antara.

BMKG telah melakukan skenario model ketika terjadi tsunami akibat gempa megathrust di kawasan pantai selatan Pulau Lombok.

Berdasarkan simulasi, estimasi ketinggian gelombang ketika terjadi tsunami di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 25-26 meter dengan kecepatan waktu tiba 15-20 menit setelah gempa.