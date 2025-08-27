JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Ada Potensi Gempa Megathrust di Pantai Selatan Bali – Nusra, BMKG: Jangan Panik!

Ada Potensi Gempa Megathrust di Pantai Selatan Bali – Nusra, BMKG: Jangan Panik!

Rabu, 27 Agustus 2025 – 07:18 WIB
Ada Potensi Gempa Megathrust di Pantai Selatan Bali – Nusra, BMKG: Jangan Panik! - JPNN.com Bali
Ilustrasi gempa di Bali pada minggu pertama bulan Februari 2025. Foto: Sultan Amanda/JPNN.com

bali.jpnn.com, MATARAM - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kembali minta masyarakat di kawasan Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah panik dengan potensi gempa megathrust di pantai selatan.

Menurut Ahli Seismologi BMKG Pepen Supendi, Bali hingga Nusra masuk segmen Sumba.

Segmen ini merupakan bagian dari megathrust selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dengan magnitudo gempa bisa mencapai 8,9 Skala Richter.

Baca Juga:

"Itu skenario terburuk zona megathrust pada bagian-bagian terkunci.

Namun, ada bagian sudah keluar dalam gempa-gempa kecil.

Cuma yang dikhawatirkan selama ini adalah bagian yang tidak terkunci-nya itu yang disebut sebagai seismic gap," kata Pepen Supendi dilansir dari Antara.

Baca Juga:

BMKG telah melakukan skenario model ketika terjadi tsunami akibat gempa megathrust di kawasan pantai selatan Pulau Lombok.

Berdasarkan simulasi, estimasi ketinggian gelombang ketika terjadi tsunami di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 25-26 meter dengan kecepatan waktu tiba 15-20 menit setelah gempa.

Menurut Ahli Seismologi BMKG Pepen Supendi, Bali hingga Nusra masuk segmen Sumba. Segmen ini merupakan bagian dari megathrust selatan Jawa, Bali & Nusa Tenggara
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   gempa Gempa Megathrust zona megathrust Bali Nusra Bali-Nusra BMKG Segmen Sumba tsunami Flores Megathrust

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Super League 2025-2026 Keras, 4 Mantan Juara Liga Indonesia Terpuruk di Klasemen - JPNN.com Bali

    Super League 2025-2026 Keras, 4 Mantan Juara Liga Indonesia Terpuruk di Klasemen

  2. Bek Asing Madura United Menatap Laga Kontra Bali United, Berat & Sulit - JPNN.com Bali

    Bek Asing Madura United Menatap Laga Kontra Bali United, Berat & Sulit

  3. Jordy Bruijn Jadi Saksi Kekalahan Bali United dari Persebaya, Kapan Main? - JPNN.com Bali

    Jordy Bruijn Jadi Saksi Kekalahan Bali United dari Persebaya, Kapan Main?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU