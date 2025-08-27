JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Rabu (27/8): Baik Membuat Awig-awig & Menangkap Ikan

Kalender Bali Rabu (27/8): Baik Membuat Awig-awig & Menangkap Ikan

Rabu, 27 Agustus 2025 – 06:36 WIB
Kalender Bali Rabu (27/8): Baik Membuat Awig-awig & Menangkap Ikan - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Rabu 27 Agustus 2025 bertepatan dengan Buda Umanis Dukut. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (27/8) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Umanis Dukut.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Rabu hari ini (27/8) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Rabu 27 Agustus 2025 bertepatan dengan Buda Umanis Dukut: Hari baik membuat awig-awig & menangkap ikan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Membuat Awig-awig Hari Baik Menangkap Ikan Buda Umanis Dukut Dewasa Ayu Kalender Bali Rabu 27 Agustus 2025 Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Super League 2025-2026 Keras, 4 Mantan Juara Liga Indonesia Terpuruk di Klasemen - JPNN.com Bali

    Super League 2025-2026 Keras, 4 Mantan Juara Liga Indonesia Terpuruk di Klasemen

  2. Bek Asing Madura United Menatap Laga Kontra Bali United, Berat & Sulit - JPNN.com Bali

    Bek Asing Madura United Menatap Laga Kontra Bali United, Berat & Sulit

  3. Jordy Bruijn Jadi Saksi Kekalahan Bali United dari Persebaya, Kapan Main? - JPNN.com Bali

    Jordy Bruijn Jadi Saksi Kekalahan Bali United dari Persebaya, Kapan Main?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU