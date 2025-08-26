Kolaborasi Excelso & Milklab Hadirkan Rasa Jajanan Nusantara, Premium & Berkelas

JPNN.com

Selasa, 26 Agustus 2025 – 19:36 WIB
Juara World Barista Champion 2022 asal Australia Anthony Douglas menunjukkan teknik menyeduh espresso hingga penggunaan susu nabati (plant-based milk) dalam kreasi minuman kopi di ICOB Bali, Sanur, Selasa (26/8). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajanan tradisional khas Indonesia berpotensi mendunia.

Hal ini terjadi setelah Excelso dan Milklab sepakat berkolaborasi menggelar acara "Latte Lab: Taste the Soul of Nusantara" di Excelso Mall Icon Bali, Sanur, Denpasar, Selasa (26/8).

Mini workshop sekaligus exclusive tasting ini bertujuan memperkenalkan enam menu minuman spesial yang terinspirasi dari kekayaan jajanan pasar tradisional Indonesia.

“Inovasi ini menjadi wujud nyata komitmen kami dalam menjaga kekayaan tradisi, sambil membawanya ke format modern yang lebih premium.

Harapan kami ini akan menjadi tren menikmati jajan pasar dengan cara berkelas,” ujar Ade Herlambang, R&D Beverages Excelso di Sanur, Denpasar.

Enam menu minuman yang terinspirasi jajanan tradisional langka itu, yakni Mochi Ubi Frappio.

Minuman hasil perpaduan ubi ungu, almond milk, dan cheesecake cream, terinspirasi dari tekstur lembut dan kenyal moci ubi dengan sentuhan manis kelapa.

“Minuman ini terinspirasi dari moci ubu ungu,” kata Ade Herlambang.

Jajanan tradisional khas Indonesia berpotensi mendunia, setelah Excelso dan Milklab berkolaborasi menciptakan enam menu minuman premium dan berkelas
