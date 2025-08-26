Jegeg Bagus Bali 2025 Bergulir, Momen Mencetak Duta Pariwisata Berprestasi

JPNN.com

Selasa, 26 Agustus 2025 – 14:40 WIB
Jegeg Bagus Bali 2025 bergulir. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jegeg Bagus Bali 2025 segera bergulir

Dukungan langsung diberikan Raja Khayangan Aesthetic Clinic Bali pada ajang bergengsi ini.

Jegeg Bagus Bali bertujuan melahirkan duta pariwisata muda yang cerdas, berkarakter, serta mampu mengangkat citra pariwisata Bali ke tingkat nasional dan global.

Dukungan ini menjadi wujud komitmen Raja Khayangan Aesthetic Clinic Bali mendorong transformasi pariwisata Bali melalui kolaborasi lintas generasi, khususnya dengan melibatkan anak muda sebagai motor penggerak.

“Bagi kami, Jegeg Bagus Bali bukan hanya ajang pemilihan duta pariwisata, tetapi juga platform inspiratif yang menumbuhkan kesadaran generasi muda akan pentingnya budaya, kecerdasan, serta peran aktif mereka dalam membangun masa depan pariwisata Bali,” ujar Founder dan CEO Raja Khayangan Aesthetic Clinic Bali Satrio Wibowo.

Satrio Wibowo melihat anak muda Bali memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam menghadapi tantangan industri pariwisata yang makin kompetitif.

“Kami ingin hadir bukan hanya sebagai klinik kecantikan, tetapi juga sebagai mitra yang mendukung proses tumbuh kembang generasi muda agar lebih percaya diri, kreatif, dan mampu bersaing di era global,” katanya.

Sebagai bentuk nyata dukungan, Raja Khayangan Aesthetic Clinic Bali juga menghadirkan Brand Ambassador Dara The Virgin dalam Malam Grand Final Jegeg Bagus Bali 2025.

