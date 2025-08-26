JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Info Pemadaman Listrik Selasa (26/8): Banyak Wilayah di Bali Terdampak, Cek!

Info Pemadaman Listrik Selasa (26/8): Banyak Wilayah di Bali Terdampak, Cek!

Selasa, 26 Agustus 2025 – 07:11 WIB
Info Pemadaman Listrik Selasa (26/8): Banyak Wilayah di Bali Terdampak, Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi petugas PLN memperbaiki jaringan listrik untuk menjaga keandalan pasokan di Bali. Foto: ANTARA/Umarul Faruq

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Selasa hari ini (26/8) terjadi di sejumlah titik di Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

Baca Juga:

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Baca Juga:

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Selasa hari ini (26/8):

 

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Info Pemadaman Listrik Jadwal Pemadaman Listrik Bali Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini pemadaman listrik Jadwal Pemadaman Listrik Bali PLN PT PLN Persero PLN UID Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jordy Bruijn Jadi Saksi Kekalahan Bali United dari Persebaya, Kapan Main? - JPNN.com Bali

    Jordy Bruijn Jadi Saksi Kekalahan Bali United dari Persebaya, Kapan Main?

  2. Eduardo Perez Merendah, Persebaya Banyak Kekurangan Meski Bungkam Bali United - JPNN.com Bali

    Eduardo Perez Merendah, Persebaya Banyak Kekurangan Meski Bungkam Bali United

  3. Mike Houptmeijer Belum Kokoh, Gawang Bali United Bermasalah - JPNN.com Bali

    Mike Houptmeijer Belum Kokoh, Gawang Bali United Bermasalah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU