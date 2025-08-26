JPNN.com

Selasa, 26 Agustus 2025 – 06:29 WIB
Bus Listrik TMD Mulai Beroperasi di Bali, Gratis Satu Bulan, Ini Rutenya - JPNN.com Bali
Pemprov Bali meluncurkan bus listrik Trans Metro Dewata di Denpasar, Senin kemarin (25/8). Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali selangkah lebih maju dalam pengoperasian transportasi massal berbasis listrik di Indonesia.

Mulai kemarin (25/8), Dinas Perhubungan (Dishub) Bali melakukan uji coba bus listrik Trans Metro Dewata (TMD).

Dishub Bali merancang kapasitas 25-30 orang bisa masuk ke dalam bus listrik selama masa uji coba.

Rute pertama yang dilayani adalah koridor K6B, yaitu Sentral Parkir Kuta-Nusa Dua melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Untuk koridor yang lain masih dalam tahap penjajakan.

Pemilihan rute ini didasari oleh ketersediaan SPKLU untuk pengisian daya kendaraan, serta melihat keterisian bus Trans Metro Dewata rute tersebut sehari-hari.

Karena baru uji coba, bus listrik TMD ini bersifat gratis selama satu bulan.

“Kalau uji coba biasanya gratis, lagi dicarikan jalan.

Dinas Perhubungan (Dishub) Bali melakukan uji coba bus listrik Trans Metro Dewata (TMD) yang beroperasi di Rute Sentral Parkir Kuta - Nusa Dua
