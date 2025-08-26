JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Upacara Piodalan Pura di Bali Selasa (26/7), Cek Jadwal & Lokasinya!

Upacara Piodalan Pura di Bali Selasa (26/7), Cek Jadwal & Lokasinya!

Selasa, 26 Agustus 2025 – 05:45 WIB
Upacara Piodalan Pura di Bali Selasa (26/7), Cek Jadwal & Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu melaksanakan upacara piodalan hari ini bersamaan dengan Anggara Kasih Dukut. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (26/8) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Kasih Dukut.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Baca Juga:

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Baca Juga:

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Dalam lontar Sundari Gama tertulis, barang siapa yang tidak memelihara dan melaksanakan kewajiban di Pura Puseh, masyarakat akan kekurangan sandang dan pangan.

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Selasa (26/8) saat Anggara Kasih Dukut: Tersebar di Tabanan, Gianyar dan Nusa Penida
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan Bali jadwal piodalan lokasi piodalan Anggara Kasih Dukut umat hindu Umat Hindu Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jordy Bruijn Jadi Saksi Kekalahan Bali United dari Persebaya, Kapan Main? - JPNN.com Bali

    Jordy Bruijn Jadi Saksi Kekalahan Bali United dari Persebaya, Kapan Main?

  2. Eduardo Perez Merendah, Persebaya Banyak Kekurangan Meski Bungkam Bali United - JPNN.com Bali

    Eduardo Perez Merendah, Persebaya Banyak Kekurangan Meski Bungkam Bali United

  3. Mike Houptmeijer Belum Kokoh, Gawang Bali United Bermasalah - JPNN.com Bali

    Mike Houptmeijer Belum Kokoh, Gawang Bali United Bermasalah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU