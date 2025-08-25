NeutraDC Summit 2025: AMD Dorong Transformasi AI dan Data Center

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Perusahaan semikonduktor multinasional AMD menegaskan komitmennya sebagai inovator di bidang kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) dan pusat data melalui partisipasi di NeutraDC Summit 2025 yang digelar di Hotel Mulia, Nusa Dua, Bali, Senin (25/8).

Dalam ajang yang diikuti lebih dari 350 eksekutif industri dari Asia Pasifik ini, AMD memperkenalkan serangkaian produk baru yang dirancang untuk menghadirkan performa tinggi dengan efisiensi energi optimal.

Salah satu terobosan utama adalah prosesor AMD EPYC 9005 Series, CPU server berbasis arsitektur core “Zen 5”.

Prosesor dengan pilihan hingga 192 core ini menghadirkan kinerja 2,7 kali lebih tinggi dibanding kompetitor, sekaligus lebih hemat energi.

EPYC 9005 dirancang untuk memastikan GPU mendapat suplai data tepat waktu, sehingga mampu mengoptimalkan beban kerja AI berskala besar, mulai dari pelatihan model hingga inferensi AI.

Inovasi lain hadir melalui GPU AMD Instinct MI350 Series.

Generasi terbaru ini memberikan peningkatan komputasi AI empat kali lipat serta kemampuan inferensi 35 kali lebih cepat dibanding seri sebelumnya.

Produk unggulan MI325X bahkan dilengkapi kapasitas memori 1,8 kali lebih besar dan bandwidth 1,3 kali lebih tinggi, menjadikannya solusi strategis bagi pusat data dengan kebutuhan pemrosesan superintensif.