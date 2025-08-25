JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini NeutraDC Ekspansi Data Center untuk Masa Depan AI

NeutraDC Ekspansi Data Center untuk Masa Depan AI

Senin, 25 Agustus 2025 – 17:39 WIB
NeutraDC Ekspansi Data Center untuk Masa Depan AI - JPNN.com Bali
Chief Executive Officer (CEO) NeutraDC Andreuw Th. A. F dan Direktur Wholesale & International Service Telkom, Honesty Basir memberikan keterangan kepada awak media di ajang NeutraDC Summit 2025 di Hotel Mulia, Nusa Dua, Senin (25/8). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, NUSA DUA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui anak usaha PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC), terus melakukan ekspansi ke berbagai daerah hingga luar negeri.

Keputusan melakukan ekspansi itu dilakukan menyusul perkembangan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) yang kian luar biasa besar.

Ke depan diperkirakan sebagian besar pelanggan data center menggunakan bantuan cloud AI.

Baca Juga:

Chief Executive Officer (CEO) NeutraDC Andreuw Th. A. F mengatakan pihaknya berencana memperluas kapasitas data center untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.

Kapasitas yang tersedia saat ini baru mencapai 800 MW dan akan terus dikembangkan ke depannya.

Menurut Andreuw Th.A.F, rencana ekspansi akan mulai tahun depan di Cikarang dan Batam, menambah kapasitas di lokasi eksisting, seperti Singapura dan Batam.

Baca Juga:

“Cikarang akan mulai ekspansi tahun depan, Batam juga,” ujar Andreuw Th. A. F saat ditemui di ajang NeutraDC Summit 2025 di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (25/8).

Andreuw Th. A. F menambahkan kapasitas yang harus disiapkan lima tahun ke depan hampir dua kali lipat dari proyeksi sebelumnya, yaitu 1,6 GW.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui anak usaha PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC) terus melakukan ekspansi ke berbagai daerah hingga luar negeri
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   NeutraDC NeutraDC Summit 2025 data center Artificial Intelligence Icloud AI Ekspansi Bisnis Telkom

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mike Houptmeijer Belum Kokoh, Gawang Bali United Bermasalah - JPNN.com Bali

    Mike Houptmeijer Belum Kokoh, Gawang Bali United Bermasalah

  2. Bali United Bermain Indah, tetapi Rapuh & Mudah Kebobolan, Jo Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Bermain Indah, tetapi Rapuh & Mudah Kebobolan, Jo Jansen Buka Suara

  3. Boris Kopitovic Bikin Pengakuan Setelah Keok dari Persebaya, Gentlemen - JPNN.com Bali

    Boris Kopitovic Bikin Pengakuan Setelah Keok dari Persebaya, Gentlemen

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU