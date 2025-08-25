NeutraDC Ekspansi Data Center untuk Masa Depan AI

bali.jpnn.com, NUSA DUA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui anak usaha PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC), terus melakukan ekspansi ke berbagai daerah hingga luar negeri.

Keputusan melakukan ekspansi itu dilakukan menyusul perkembangan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) yang kian luar biasa besar.

Ke depan diperkirakan sebagian besar pelanggan data center menggunakan bantuan cloud AI.

Baca Juga: NeutraDC Gandeng 3 Perusahaan Memperkuat Ekosistem AI di Asia Tenggara

Chief Executive Officer (CEO) NeutraDC Andreuw Th. A. F mengatakan pihaknya berencana memperluas kapasitas data center untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.

Kapasitas yang tersedia saat ini baru mencapai 800 MW dan akan terus dikembangkan ke depannya.

Menurut Andreuw Th.A.F, rencana ekspansi akan mulai tahun depan di Cikarang dan Batam, menambah kapasitas di lokasi eksisting, seperti Singapura dan Batam.

“Cikarang akan mulai ekspansi tahun depan, Batam juga,” ujar Andreuw Th. A. F saat ditemui di ajang NeutraDC Summit 2025 di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (25/8).

Andreuw Th. A. F menambahkan kapasitas yang harus disiapkan lima tahun ke depan hampir dua kali lipat dari proyeksi sebelumnya, yaitu 1,6 GW.