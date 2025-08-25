Salju di Puncak Cartenz Papua Habis 2026, Pengaruh Emisi Gas Rumah Kaca

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkap fakta mengejutkan terkait kondisi salju di Puncak Cartenz, Papua.

Hanif Faisol Nurofiq yang hadir secara daring dalam Pekan Iklim Bali 2025 di Denpasar, Bali, Senin (25/8) mengatakan salju di Puncak Cartenz, Papua, diperkirakan habis pada 2026.

Fakta itu dikuatkan oleh penelitian BMKG yang mengungkap fakta serupa.

“Alam tidak bisa dibohongi, alam telah melakukan kalibrasinya dengan sangat nyata.

Kita lihat bahwa hari ini, es yang ada di Puncak Cartenz, salah satu puncak tertinggi di Indonesia telah mencair,” kata Hanif Faisol Nurofiq dilansir dari Antara.

Menurutnya, pencairan es tersebut tidak bisa dihindari meski Indonesia maupun dunia internasional sudah berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mengaku pada 2023 sempat berkunjung ke Puncak Cartenz.

Saat itu sepertiga gunung masih tertutupi salju.