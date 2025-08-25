JPNN.com

Info Pemadaman Listrik Senin (25/8): Cek Wilayah Terdampak, Ini Lokasinya

Senin, 25 Agustus 2025 – 08:50 WIB
Ilustrasi petugas PLN memperbaiki jaringan listrik. Pemadaman listrik bergilir di Bali kembali berlanjut. Foto: ANTARA/HO - PLN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Senin hari ini (25/8) terjadi di sejumlah titik di Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Senin hari ini (25/8):

 

