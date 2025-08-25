Megawati Mendadak Hadir di Bulfest 2025, Minta Pelaku Ekonomi Kreatif Daftar HAKI

bali.jpnn.com, BULELENG - Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mendadak hadir di hari terakhir Buleleng Festival (Bulfest) 2025 yang berakhir Sabtu (23/8).

Megawati berkesempatan mengunjungi stan UMKM dan pameran topeng.

Kepada pelaku ekonomi kreatif di Buleleng, Megawati menekankan pentingnya segala kekayaan seni, tradisi, kerajinan didaftarkan untuk mendapat hak paten.

“Agar tidak sembarang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) diklaim orang lain,” ujar Megawati Soekarnoputri kepada pelaku ekonomi kreatif.

Ketum DPP PDI Perjuangan ini mengingatkan kepada pelaku ekonomi kreatif segera mendaftarkan HAKI tersebut.

Apalagi dunia saat ini berubah cepat.

Menurut Megawati, klaim sepihak bisa saja terjadi mengingat perkembangan teknologi saat ini sangat pesat.

“Ini gampang lho klaimnya.