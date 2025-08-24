Koster: Seni Budaya Bali Menjadi Prioritas Pembangunan Karakter

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menyampaikan bahwa kesenian dan kebudayaan merupakan salah satu pondasi kuatnya kehidupan masyarakat Bali.

Dua komponen pembangunan karakter ini menjadi prioritas yang dilakukan dan diperjuangkan ke depan.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri peringatan HUT ke-44 Teater Agustus, di Gedung Kertasabha, Jayasabha, Denpasar, Minggu (24/8).

Menurut Koster, regenerasi pelaku seni harus terus dilakukan agar kesenian terus hidup, dan pelaku seninya selalu eksis dan berkelanjutan.

"Berkesenian itu jangan sampai putus dan surut dalam mengembangkannya, agar budaya Bali terus bangkit dan mampu menarik wisatawan untuk datang, dan selalu memiliki ketertarikan untuk datang", ujar Gubernur Koster.

Koster menegaskan pementasan seni tradisional sudah mendapat tempat di hati masyarakat luas khususnya yang ada di Bali.

“Kesenian Bali Jani menjadi wahana seni modern.

Harapan saya para pelaku seni modern makin bertumbuh dan meregenerasi, berjalan terus menerus dan berkelanjutan secara berkesinambungan, serta tidak pernah putus,” kata Koster.