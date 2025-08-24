Gempa 4,3 SR Guncang Kuta Selatan Bali, Dipicu Pergerakan Lempeng Indo-Australia

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Masyarakat Bali dikejutkan gempa yang terjadi, Minggu (24/8) sore pukul 15.31 WITA.

Berdasar hasil analisis BMKG, gempa dengan magnitudo 4,8 skala richter (SR) mengguncang kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali.

Episenter gempa terletak pada koordinat 9,33° LS; 115,19° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 59 Km barat daya Kuta Selatan, Bali, pada kedalaman 60 Km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia," kata Kepala Balai Besar MKG Wilayah III Denpasar Cahyo Nugroho dalam keterangan resminya.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa di Kuta Selatan, Bali, ini memiliki pergerakan naik atau thrust fault.

Berdasar laporan masyarakat, guncangan gempa dirasakan di wilayah Kuta Selatan, Kuta Utara dengan II – III MMI.

Untuk wilayah Denpasar dan Karangasem terasa II MMI.

“Sampai saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang diakibatkan gempa ini,” ujar Cahyo Nugroho, Minggu (24/8).