JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Gempa 4,3 SR Guncang Kuta Selatan Bali, Dipicu Pergerakan Lempeng Indo-Australia

Gempa 4,3 SR Guncang Kuta Selatan Bali, Dipicu Pergerakan Lempeng Indo-Australia

Minggu, 24 Agustus 2025 – 20:15 WIB
Gempa 4,3 SR Guncang Kuta Selatan Bali, Dipicu Pergerakan Lempeng Indo-Australia - JPNN.com Bali
Ilustrasi gempa magnitudo 4,3 SR yang mengguncang Kuta Selatan, Badung, Bali, Minggu (24/8) sore. Foto: Instagram @bmkgbali

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Masyarakat Bali dikejutkan gempa yang terjadi, Minggu (24/8) sore pukul 15.31 WITA.

Berdasar hasil analisis BMKG, gempa dengan magnitudo 4,8 skala richter (SR) mengguncang kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali.

Episenter gempa terletak pada koordinat 9,33° LS; 115,19° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 59 Km barat daya Kuta Selatan, Bali, pada kedalaman 60 Km.

Baca Juga:

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia," kata Kepala Balai Besar MKG Wilayah III Denpasar Cahyo Nugroho dalam keterangan resminya.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa di Kuta Selatan, Bali, ini memiliki pergerakan naik atau thrust fault.

Berdasar laporan masyarakat, guncangan gempa dirasakan di wilayah Kuta Selatan, Kuta Utara dengan II – III MMI.

Baca Juga:

Untuk wilayah Denpasar dan Karangasem terasa II MMI.

“Sampai saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang diakibatkan gempa ini,” ujar Cahyo Nugroho, Minggu (24/8).

Berdasar hasil analisis BMKG, gempa dengan magnitudo 4,8 skala richter (SR) mengguncang kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali, pada Minggu (24/8) sore
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   gempa lindu gempabumi Kuta Selatan Bali BMKG BBMKG Wilayah III Denpasar lempeng eurasia Lempeng Indo-Australia

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Boris Kopitovic Bikin Pengakuan Setelah Keok dari Persebaya, Gentlemen - JPNN.com Bali

    Boris Kopitovic Bikin Pengakuan Setelah Keok dari Persebaya, Gentlemen

  2. Ini Evaluasi Jo Jansen Setelah Bali United Keok Telak, Klaim Tahap Adaptasi - JPNN.com Bali

    Ini Evaluasi Jo Jansen Setelah Bali United Keok Telak, Klaim Tahap Adaptasi

  3. Jo Jansen Kecewa Bali United Bermain Buruk, Mengakui Persebaya Lebih Hebat - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Kecewa Bali United Bermain Buruk, Mengakui Persebaya Lebih Hebat

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU