Nuanu Melepasliarkan 5.000 Kupu-kupu ke Alam, Terbesar di Bali

Minggu, 24 Agustus 2025 – 19:47 WIB
Seorang anak bule ikut melepasliarkan kupu-kupu ke alam di Nuanu Creative City, Tabanan, Bali, Minggu (24/8) siang. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, TABANAN - Tonggak penting dilakukan Nuanu Creative City dalam perjalanan ekologisnya dengan melepasliarkan 3.500 kupu-kupu dari 11 spesies asli Bali ke alam, Minggu (24/8).

Total sejak Juli hingga Agustus, Nuanu melepasliarkan lebih dari 5.000 kupu-kupu.

Pelepasliaran ini bukan hanya seremonial, tetapi wujud nyata komitmen tim lingkungan Nuanu untuk memulihkan dan menghidupkan kembali habitat alami.

Seluruh kupu-kupu yang dilepasliarkan hari ini merupakan spesies asli Bali.

Ada Danaus chrysippus (Plain Tiger), Cethosia hypsea (Malayan Lacewing), dan Papilio peranthus (Swift Peacock Swallowtail).

Di antara ketiganya, Papilio peranthus menjadi spesies ikonik Nuanu, kupu-kupu pesisir yang telah lama hidup di kawasan ini.

Menurut CEO Nuanu Creative City Lev Kroll, sejak awal, Nuanu aktif mendukung siklus hidup kupu-kupu dengan melakukan pelepasliaran secara berkala di berbagai area.

Sampai saat ini sudah lebih dari 11.000 kupu-kupu yang dilepasliarkan, menjadikan pelepasliaran hari ini sebagai yang terbesar dalam sejarah Nuanu.

Tonggak penting dilakukan Nuanu dalam perjalanan ekologisnya dengan melepasliarkan 3.500 kupu-kupu dari 11 spesies asli Bali ke alam, Minggu (24/8)
