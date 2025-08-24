Bali Siap Ubah Sampah Jadi Energi Listrik, Eks TPA Suwung Jadi Taman Kota

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali sedang menyiapkan teknologi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

Langkah ini merespons rencana penutupan TPA Suwung secara total pada Desember 2025 mendatang.

Namun, sebelum PSEL berjalan, Pemprov Bali harus bisa menyiapkan 1.000 ton sampah setiap hari untuk diolah menjadi energi listrik.

“Dalam proses perjalanan menuju itu (penutupan open dumping TPA Suwung), Pemprov Bali dengan Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar sedang mempersiapkan penerapan teknologi yang disebut dengan PSEL,” kata Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Bali I Made Rentin dilansir dari Antara.

Menurut I Made Rentin, tugas dan kewajiban pemerintah daerah sebelum penutupan TPA Suwung ada dua hal.

Keduanya, yakni menyiapkan lahan lokasi untuk penerapan PSEL dan memastikan dukungan sampah hariannya itu tidak boleh kurang dari 1.000 ton per hari.

I Made Rentin mengatakan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik tidak dapat berjalan jika sampah yang masuk kurang dari 1.000 ton per hari, bahkan dapat dijatuhi denda.

Berdasar estimasi, sampah dari Kota Denpasar dan Badung jika digabungkan maka timbulan sampah per hari di angka 1.400 ton.