Koster Sorot Problem Besar Bandara Ngurah Rai Bali, Cek Konter PWA

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menggelar Rapat Koordinasi Lintas Instansi membahas peningkatan pelayanan Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Sabtu (23/8).

Rapat dihadiri oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali Nusra R. Fadjar Donny Tjahjadi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Winarko, Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Cecep Kurniawan, serta GM PT Angkasa Pura I Bandara Gusti Ngurah Rai, Ahmad Syaugi Shahab.

Koster menegaskan bahwa Bandara Ngurah Rai merupakan pintu gerbang utama masuknya warga negara asing ke Indonesia dan Bali merupakan destinasi wisata dunia.

Oleh karena itu, pelayanan di Bandara Gusti Ngurah Rai harus ditingkatkan agar berkelas dunia dengan standar berkualitas, efisien, akurat, aman, bersih, serta berdaya saing global.

Koster menyoroti sejumlah persoalan yang masih harus dibenahi di Bandara Gusti Ngurah Rai.

Mulai dari antrean panjang pada pelayanan imigrasi, lemahnya pengawasan terhadap orang asing, lamanya proses pengambilan bagasi dan antrean panjang di pemeriksaan Bea Cukai akibat wisatawan belum mengisi form online.

Pelayanan lainnya yang dinilai belum optimal seperti masih adanya angkutan ilegal, kebersihan dan keamanan yang kurang, kemacetan di pintu masuk dan keluar, serta prosedur keadaan darurat yang belum sesuai standar internasional.

“Tidak bisa lagi bekerja dengan cara biasa-biasa saja.