JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Sorot Problem Besar Bandara Ngurah Rai Bali, Cek Konter PWA

Koster Sorot Problem Besar Bandara Ngurah Rai Bali, Cek Konter PWA

Minggu, 24 Agustus 2025 – 08:43 WIB
Koster Sorot Problem Besar Bandara Ngurah Rai Bali, Cek Konter PWA - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster menggelar Rapat Koordinasi Lintas Instansi membahas peningkatan pelayanan Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Sabtu (23/8). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menggelar Rapat Koordinasi Lintas Instansi membahas peningkatan pelayanan Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Sabtu (23/8).

Rapat dihadiri oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali Nusra R. Fadjar Donny Tjahjadi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Winarko, Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Cecep Kurniawan, serta GM PT Angkasa Pura I Bandara Gusti Ngurah Rai, Ahmad Syaugi Shahab.

Koster menegaskan bahwa Bandara Ngurah Rai merupakan pintu gerbang utama masuknya warga negara asing ke Indonesia dan Bali merupakan destinasi wisata dunia.

Baca Juga:

Oleh karena itu, pelayanan di Bandara Gusti Ngurah Rai harus ditingkatkan agar berkelas dunia dengan standar berkualitas, efisien, akurat, aman, bersih, serta berdaya saing global.

Koster menyoroti sejumlah persoalan yang masih harus dibenahi di Bandara Gusti Ngurah Rai.

Mulai dari antrean panjang pada pelayanan imigrasi, lemahnya pengawasan terhadap orang asing, lamanya proses pengambilan bagasi dan antrean panjang di pemeriksaan Bea Cukai akibat wisatawan belum mengisi form online.

Baca Juga:

Pelayanan lainnya yang dinilai belum optimal seperti masih adanya angkutan ilegal, kebersihan dan keamanan yang kurang, kemacetan di pintu masuk dan keluar, serta prosedur keadaan darurat yang belum sesuai standar internasional.

“Tidak bisa lagi bekerja dengan cara biasa-biasa saja.

Gubernur Bali Wayan Koster menyoroti sejumlah persoalan yang masih harus dibenahi di Bandara Gusti Ngurah Rai saat meninjau fasilitas kemarin
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster bandara ngurah rai Bali Pungutan Wisatawan Asing Konter PWA

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persebaya Belum Puas, Rekrut Pemain Asing ke-10, Opsi di Lini Serang - JPNN.com Bali

    Persebaya Belum Puas, Rekrut Pemain Asing ke-10, Opsi di Lini Serang

  2. Persebaya Menolak Jemawa, Bruno Moreira Bongkar Kepercayaan Tim - JPNN.com Bali

    Persebaya Menolak Jemawa, Bruno Moreira Bongkar Kepercayaan Tim

  3. Persebaya Menggila, Eduardo Perez Dibikin Merinding Pesta Gol Skuad Bajol Ijo - JPNN.com Bali

    Persebaya Menggila, Eduardo Perez Dibikin Merinding Pesta Gol Skuad Bajol Ijo

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU