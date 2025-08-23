Made Bayak Gelar Pameran Tunggal, Hadirkan Basel Series di Galeri Zen1 Jakarta

bali.jpnn.com, JAKARTA - Seniman Made Bayak menghadirkan serangkaian karya terbaru bertajuk 'Basel Series' sepulang dari program residensi di Mondial Atelier dan KBH.G Basel, Swiss tahun lalu.

Sejumlah karya tersebut kini dipamerkan di Galeri Zen1 Jakarta bertajuk 'Mindscape' Basel Series Made Bayak.

Pameran ‘Mindscape’ Basel Series Made Bayak telah dibuka sejak Jumat (22/3) kemarin malam di Galeri Zen1 Jakarta dan berlangsung hingga 14 September 2025.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Buka Pameran Lukisan 2 Seniman Lintas Negara di Bali

Made Bayak menampilkan 32 karya dengan beragam ukuran yang setiap karyanya menjadi saksi dan bukti bahwa sang seniman terus bereksplorasi dan menanggapi berbagai persoalan dan peristiwa dengan pendekatan teknik serta gaya yang selalu berkembang.

Karya baru seniman Bali ini langsung mengejutkan publik seni rupa yang selama ini sangat berbeda dengan identitas khas Made Bayak.

Made Bayak mengatakan menemukan banyak hal di Basel, mulai dari gedung-gedung berarsitektur kuno dan modern, jalanan, rel kereta dan trem, suasana musim panas, hingga Sungai Rhein yang indah dan menjadi ruh kota ini.

“Kehangatan warganya yang datang dari berbagai latar belakang juga sangat berkesan.

Semua itu membuat saya semakin tertarik menggali lebih dalam, meski saya hanya tinggal di sana selama tiga bulan,” kata Made Bayak, Sabtu (23/8).