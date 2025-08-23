JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Made Bayak Gelar Pameran Tunggal, Hadirkan Basel Series di Galeri Zen1 Jakarta

Made Bayak Gelar Pameran Tunggal, Hadirkan Basel Series di Galeri Zen1 Jakarta

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 19:01 WIB
Made Bayak Gelar Pameran Tunggal, Hadirkan Basel Series di Galeri Zen1 Jakarta - JPNN.com Bali
Seniman Made Bayak menghadirkan serangkaian karya terbaru bertajuk 'Basel Series' di Galeri Zen1 Jakarta. Pameran mulai berlangsung kemarin (22/8) hingga 14 September 2025 mendatang. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, JAKARTA - Seniman Made Bayak menghadirkan serangkaian karya terbaru bertajuk 'Basel Series' sepulang dari program residensi di Mondial Atelier dan KBH.G Basel, Swiss tahun lalu.

Sejumlah karya tersebut kini dipamerkan di Galeri Zen1 Jakarta bertajuk 'Mindscape' Basel Series Made Bayak.

Pameran ‘Mindscape’ Basel Series Made Bayak telah dibuka sejak Jumat (22/3) kemarin malam di Galeri Zen1 Jakarta dan berlangsung hingga 14 September 2025.

Baca Juga:

Made Bayak menampilkan 32 karya dengan beragam ukuran yang setiap karyanya menjadi saksi dan bukti bahwa sang seniman terus bereksplorasi dan menanggapi berbagai persoalan dan peristiwa  dengan pendekatan teknik serta gaya yang selalu berkembang.

Karya baru seniman Bali ini langsung mengejutkan publik seni rupa yang selama ini sangat berbeda dengan identitas khas Made Bayak.

Made Bayak mengatakan menemukan banyak hal di Basel, mulai dari gedung-gedung berarsitektur kuno dan modern, jalanan, rel kereta dan trem, suasana musim panas, hingga Sungai Rhein yang indah dan menjadi ruh kota ini.

Baca Juga:

“Kehangatan warganya yang datang dari berbagai latar belakang juga sangat berkesan.

Semua itu membuat saya semakin tertarik menggali lebih dalam, meski saya hanya tinggal di sana selama tiga bulan,” kata Made Bayak, Sabtu (23/8).

Seniman Made Bayak menghadirkan serangkaian karya terbaru bertajuk 'Basel Series' sepulang dari program residensi di Mondial Atelier dan KBH.G Basel, Swiss
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Made Bayak pameran tunggal Galeri Zen1 Jakarta Bali seniman bali pameran lukisan Basel Series Jakarta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Abaikan H2H Persebaya vs Bali United, Jo Jansen Siap Adu Taktik dengan Eduardo Perez - JPNN.com Bali

    Abaikan H2H Persebaya vs Bali United, Jo Jansen Siap Adu Taktik dengan Eduardo Perez

  2. Persebaya vs Bali United: Performa Toni Firmansyah Luar Biasa, Siap Membuktikan - JPNN.com Bali

    Persebaya vs Bali United: Performa Toni Firmansyah Luar Biasa, Siap Membuktikan

  3. Persebaya vs Bali United: Eduardo Perez tak Peduli Rekor Buruk, Ada yang Berbeda - JPNN.com Bali

    Persebaya vs Bali United: Eduardo Perez tak Peduli Rekor Buruk, Ada yang Berbeda

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU