Pertamina UMK Academy Dorong UMKM Bali Naik Kelas dan Berdaya Saing

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 18:35 WIB
Anggota DPR RI IGN Alit Kesuma Kelakan memberi motivasi kepada peserta UMK Academy 2025 di Denpasar, Bali, kemarin (22/8). Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus kembali menggelar Pelatihan UMK Academy 2025, setelah sebelumnya digelar di kantor Pertamina Patra Niaga di Jagir, Surabaya.

Bali menjadi titik pelatihan selanjutnya.

Pelatihan UMK Academy 2025 berlangsung di Kantor Sales Area Retail Bali, kemarin (23/8).

Pelatihan ini diikuti 36 peserta yang hadir secara luring dan 80 peserta hadir secara daring.

UMK Academy merupakan sebuah wadah dan tempat pembelajaran untuk UMKM Binaan Pertamina dengan sistem yang terukur dan terstruktur dengan kurikulum yang telah teruji dengan bimbingan dari pemateri yang andal di bidangnya.

Dalam pelatihan tersebut peserta dibekali dengan pengetahuan tentang Business Model Canvas (BMC), Riset dan Analisi Pasar dan materi terkait ekspor.

Pertamina berharap melalui treatment pelatihan yang terstruktur dan konsisten UMKM bisa berkembang dan menjadi naik kelas.

Pelatihan ini mendapat perhatian anggota Komisi VI DPR RI IGN Alit Kesuma Kelakan.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus kembali menggelar Pelatihan UMK Academy 2025 di Bali, setelah sebelumnya bergulir di Surabaya, Jawa Timur
