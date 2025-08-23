JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Anggota DPR RI Turun Gunung Cek LPG 3 Kg di Bali, Sorot Kinerja Pengawasan

Anggota DPR RI Turun Gunung Cek LPG 3 Kg di Bali, Sorot Kinerja Pengawasan

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 18:26 WIB
Anggota DPR RI Turun Gunung Cek LPG 3 Kg di Bali, Sorot Kinerja Pengawasan - JPNN.com Bali
Anggota Komisi VI DPR RI IGN Alit Kesuma Kelakan turun gunung menelusuri kelangkaan LPG 3 Kg subsidi di Bali bersama Pertamina, Hiswana Migas, Disperindag dan Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali, kemarin. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Anggota Komisi VI DPR RI IGN Alit Kesuma Kelakan turun gunung menelusuri kelangkaan LPG 3 Kg subsidi yang terjadi beberapa waktu lalu.

Politikus PDI Perjuangan itu mengadakan rapat koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga Bali, Hiswana Migas Bali, Disperindag Bali dan Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali.

Mantan wakil Gubernur Bali berusaha mengidentifikasi problematika kelangkaan LPG 3 Kg dan berusaha mencari solusi atas permasalahan ini.

Baca Juga:

Rapat menyimpulkan kelangkaan LPG 3 Kg di bukan hanya soal kuota, tetapi juga karena lemah pengawasan dan distribusi.

“Pengawasan menjadi faktor penting, perlu dilakukan secara efektif dan rahasia. Dan, frekuensi bisa ditambah lagi,” ujar IGN Alit Kelakan, Jumat (22/8) kemarin.

Kesimpulan tersebut mencuat setelah mantan anggota DPRD Bali itu mengulik kuota LPG 3 Kg untuk Provinsi Bali.

Baca Juga:

Berdasar data yang dirilis Pertamina Patra Niaga Bali, kuota LPG 3 Kg untuk Bali pada 2025 turun dua persen dibandingkan 2024.

Kuota usulan Bali pada 2024 sebesar 279.406 metric ton (MT).

Anggota Komisi VI DPR RI IGN Alit Kesuma Kelakan turun gunung menelusuri kelangkaan LPG 3 Kg subsidi yang terjadi beberapa waktu lalu.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   DPR RI Anggota DPR RI IGN Alit Kesuma Kelakan Alit Kelakan LPG 3 Kg pertamina Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Bali Disperindag Bali Hiswana Migas Bali Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Abaikan H2H Persebaya vs Bali United, Jo Jansen Siap Adu Taktik dengan Eduardo Perez - JPNN.com Bali

    Abaikan H2H Persebaya vs Bali United, Jo Jansen Siap Adu Taktik dengan Eduardo Perez

  2. Persebaya vs Bali United: Performa Toni Firmansyah Luar Biasa, Siap Membuktikan - JPNN.com Bali

    Persebaya vs Bali United: Performa Toni Firmansyah Luar Biasa, Siap Membuktikan

  3. Persebaya vs Bali United: Eduardo Perez tak Peduli Rekor Buruk, Ada yang Berbeda - JPNN.com Bali

    Persebaya vs Bali United: Eduardo Perez tak Peduli Rekor Buruk, Ada yang Berbeda

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU