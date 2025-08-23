7 Wilayah di Bali Potensi Diterjang Banjir Rob, BMKG Denpasar Mengimbau

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar memetakan ada tujuh wilayah pesisir di Bali berpotensi diterjang banjir rob pada 23 - 25 Agustus 2025.

Potensi itu terlihat setelah BMKG memantau data level air dan prediksi pasang surut yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Tujuh wilayah pesisir di Bali yang berpotensi diterjang banjir rob, yakni Kabupaten Jembrana, Tabanan, Klungkung dan Karangasem.

Kemudian pesisir Kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar.

“Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut," kata Kepala BBMKG Wilayah III Denpasar Cahyo Nugroho dilansir dari Antara.

Menurut Cahyo Nugroho, rob terjadi karenanya adanya fenomena fase bulan baru yang jatuh pada Sabtu, 23 Agustus ini.

Fenomena itu memicu peningkatan ketinggian air laut maksimum.

Namun, BBMKG tidak memberikan detail perkiraan ketinggian air laut maksimum dari potensi banjir pesisir ini.