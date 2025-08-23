Info BMKG: Bali Diguncang 79 Kali Gempa 6 Hari Terakhir, Ini Datanya

JPNN.com

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 09:00 WIB
Peta sebaran gempa di Bali pada periode 15 - 21 Agustus 2025. Foto: Instagram @bmkgbali

bali.jpnn.com, DENPASAR - BMKG Wilayah III Denpasar merilis kejadian gempa yang terjadi di Provinsi Bali sepekan terakhir.

Berdasar data terakhir enam hari terakhir pada periode 15 – 21 Agustus 2025, terjadi 79 kali gempa di Bali.

“Namun, semua gempa tidak dirasakan pada periode ini,” tulis BMKG Wilayah III Denpasar di media sosialnya.

Gempa ini tidak dirasakan masyarakat Bali karena intensitasnya relatif kecil antara M 1,6 hingga M 4.0.

Berdasarkan data BMKG, tak ada gempa dengan magnitude 5 skala richter (SR) pada periode 15 – 21 Agustus 2025.

Gempa berkekuataan 3 – 5 SR sebanyak 21 kali atau 27 persen, sementara di bawah 3 SR sebanyak 58 kali atau 73 persen.

Berdasarkan kedalaman, gempa yang mendominasi adalah kejadian lindu dangkal kurang dari 60 km sebanyak 63 kejadian atau 80 persen.

Untuk gempa pada kedalaman lebih dari 60 km sebanyak 16 kejadian atau 20 persen dan lebih dari 300 km nol kejadian.

