JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Sabtu (23/8): Baik Mulai Berjualan, Murah Rezeki

Kalender Bali Sabtu (23/8): Baik Mulai Berjualan, Murah Rezeki

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 06:31 WIB
Kalender Bali Sabtu (23/8): Baik Mulai Berjualan, Murah Rezeki - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Sabtu 23 Agustus 2025 bertepatan dengan Saniscara Paing Kulawu. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (23/8) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Paing Kulawu.

Hari ini bertepatan dengan Tilem Karo.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Baca Juga:

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Baca Juga:

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Sabtu 23 Agustus 2025 bertepatan dengan Saniscara Paing Kulawu: Baik untuk mulai berjualan karena akan murah rezeki.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Mulai Berjualan Murah Rezeki Kalender Bali Sabtu 23 Agustus 2025 Hari Baik Kalender Bali Saniscara Paing Kulawu Dewasa Ayu Tilem Karo Ala Ayuning Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jo Jansen tak Ambil Pusing Belum Menang, Yakin Menang Kontra Persebaya - JPNN.com Bali

    Jo Jansen tak Ambil Pusing Belum Menang, Yakin Menang Kontra Persebaya

  2. Persebaya vs Bali United: Jo Jansen Optimistis, Kemenangan Tinggal Tunggu Waktu - JPNN.com Bali

    Persebaya vs Bali United: Jo Jansen Optimistis, Kemenangan Tinggal Tunggu Waktu

  3. 3 Fakta Menarik Duel Persebaya vs Bali United: Momen Memperbaiki Rekor - JPNN.com Bali

    3 Fakta Menarik Duel Persebaya vs Bali United: Momen Memperbaiki Rekor

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU