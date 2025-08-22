JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Ganjar Pranowo Buka Pameran Lukisan 2 Seniman Lintas Negara di Bali

Ganjar Pranowo Buka Pameran Lukisan 2 Seniman Lintas Negara di Bali

Jumat, 22 Agustus 2025 – 21:37 WIB
Ganjar Pranowo Buka Pameran Lukisan 2 Seniman Lintas Negara di Bali - JPNN.com Bali
Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyimak penjelasan seniman lukis dari Prancis Mickael Couturier saat membuka pameran seni di The Luc Lifesytle di Berawa, Kuta Utara, Badung, Bali, Jumat (22/8) malam. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Dua seniman lintas negara, Untoro, asal Wonosobo, Jawa Tengah dan Mickael Couturier dari Prancis menggelar pameran lukisan di The Luc Lifestyle, Berawa, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung.

Pameran bertema “The Art of Harmony: Living Earth, Living Culture” adalah sebuah perayaan seni, budaya, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Pameran seni ini dijadwalkan berlangsung dari 23 Agustus hingga 22 September 2025 dan terbuka gratis untuk umum.

Baca Juga:

Pameran yang diawali dari Tari Legong Mahawidya yang dibawakan Komunitas Tuli Larajiwa ini dibuka langsung mantan Ketua Kagama sekaligus eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Bagi saya bicara Bali itu cukup satu kata, kangen.

Kangen untuk selalu datang ke Bali menikmati alam, budaya, kesenian, dan terutama kulinernya,” kata Ganjar Pranowo, Jumat (22/8) malam.

Baca Juga:

Menurut Ganjar, pameran ini menghadirkan kekuatan ekspresi seni tanpa batas menggambarkan harmonisasi antara keberagaman manusia, budaya, dan alam.

Hal ini menjadi pengingat bahwa seni adalah bahasa universal yang dapat dinikmati dan dihayati siapa pun, tanpa batasan.

Menurut Ganjar Pranowo, pameeran ini menghadirkan kekuatan ekspresi seni tanpa batas menggambarkan harmonisasi antara keberagaman manusia, budaya, dan alam.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Ganjar Pranowo pameran lukisan The Luc Lifestyle Untoro Mickael Couturier seniman

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jo Jansen tak Ambil Pusing Belum Menang, Yakin Menang Kontra Persebaya - JPNN.com Bali

    Jo Jansen tak Ambil Pusing Belum Menang, Yakin Menang Kontra Persebaya

  2. Persebaya vs Bali United: Jo Jansen Optimistis, Kemenangan Tinggal Tunggu Waktu - JPNN.com Bali

    Persebaya vs Bali United: Jo Jansen Optimistis, Kemenangan Tinggal Tunggu Waktu

  3. 3 Fakta Menarik Duel Persebaya vs Bali United: Momen Memperbaiki Rekor - JPNN.com Bali

    3 Fakta Menarik Duel Persebaya vs Bali United: Momen Memperbaiki Rekor

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU