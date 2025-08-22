MAXUS Dukung Transportasi Ramah Lingkungan di Bali, Gelar Fun Run 5K

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Indomobil Energi Baru, anak Perusahaan Indomobil Group ikut menyemarakkan HUT ke-67 Provinsi Bali dengan menggelar Bali Fun Run dengan tema ‘Electrify Your Run, Sustain the Planet di Lapangan Renon, Denpasar, Jumat (22/8).

Bali Run Fun 5K ini diikuti lebih dari 4.000 peserta, terdiri dari masyarakat umum, komunitas olahraga, OPD, TNI, Polri, hingga unsur Forkopimda.

Para peserta mengelilingi kawasan civic center Renon dalam acara hasil kolaborasi antara Dinas Perhubungan Provinsi Bali dengan Maxus Indomobil itu.

Sekda Bali Dewa Made Indra yang hadir mewakili Gubernur Wayan Koster membuka secara resmi kegiatan tersebut.

Sekda Dewa Made Indra menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara yang berlangsung selama tiga hari mulai 22 hingga 24 Agustus 2025.

“Kegiatan ini menjadi momen paling tepat untuk terus menjaga sekaligus menciptakan udara di Provinsi Bali makin bersih serta mengurangi polusi dari knalpot kendaraan bermotor dengan menggunakan kendaraan listrik,” ujar Sekda Dewa Indra.

Selain Bali Fun Run 5K, masyarakat juga bisa mengunjungi pameran kendaraan listrik.

Ada sejumlah kendaraan listrik yang dipamerkan, seperti MAXUS, Aion, ID.Buzz, Citron, Adora dan Tyrano.