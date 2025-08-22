3 Sindikat Narkoba Internasional Kian Merajalela, Kepala BNN RI Beri Warning

JPNN.com

Jumat, 22 Agustus 2025 – 19:58 WIB
Penampakan laboratorium narkoba rahasia (clandestine lab) di Vila Sunny, Desa Tibubeneng, Kabupaten Badung, Bali yang diungkap Dirtipidnarkoba Mabes Polri. Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala BNN RI Komjen Marthinus Hukom mengungkap fakta miris saat acara Narcotics Working Group di Kuta, Badung, Bali.

Menurut Komjen Marthinus Hukom, ada tiga kawasan di dunia ini menjadi sarang kejahatan sindikat narkoba internasional dan kini menjalar ke seluruh dunia.

Keberadaan sindikat itu mengancam kemanusian dan peradaban global umat manusia.

Ketiga kawasan itu, yakni Golden Peacock (Amerika Selatan), Golden Crescent (Afghanistan, Iran, Pakistan), dan Golden Triangle (Thailand, Myanmar, Laos).

Mirisnya, tidak ada satu pun negara di dunia ini yang luput dari ancaman narkotika.

Oleh karena itu, kerja sama lintas negara merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

"Kejahatan narkotika bukan sekadar isu domestik, melainkan kejahatan berskala global dan lintas negara yang menuntut penanganan bersama dari seluruh komunitas internasional," kata Komjen Marthinus Hukom dilansir dari Antara.

Komjen Marthinus Hukom mengatakan, BNN RI menetapkan enam kebijakan dan strategi utama untuk menghadapi kompleksitas kejahatan narkotika.

