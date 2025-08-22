JPNN.com

Jumat, 22 Agustus 2025 – 10:56 WIB
DPR RI Memastikan Proyek IKN Terus Berjalan, tetapi Bukan Prioritas Prabowo - JPNN.com Bali
Proyek IKN Nusantara. Foto: Humas Kementerian PUPR

bali.jpnn.com, TABANAN - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan berjalan.

Namun, kecepatan pembangunan IKN tidak secepat era Presiden Jokowi.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal, arah kebijakan pembangunan Presiden Prabowo lebih difokuskan pada delapan program prioritas.

“Berjalan, (pembangunan IKN) tetap berjalan. Cuma mungkin enggak dengan kecepatan yang mungkin dulu digembar-gemborkan,” ujar Mohamad Hekal di Tabanan, Bali, Kamis (21/8).

Meski bukan lagi program prioritas, Mohamad Hekal memastikan pembangunan IKN tidak akan dihentikan.

“Nah, yang (program) lain-lain bukan dimatikan, tetap didanai.

Cuma pemerintah sekarang lagi prioritaskan kepada yang delapan (program prioritas) itu dahulu,” kata Mohamad Hekal dilansir dari Antara.

Delapan program prioritas yang dimaksud meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu dan kesehatan berkualitas.

Ibu Kota Nusantara Proyek IKN presiden Jokowi prabowo Presiden Prabowo Menkeu Sri Mulyani DPR RI Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal

